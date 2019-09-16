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أشاد النائب عبدالوهاب البابطين بلاعب نادي القادسية والأزرق السابق محمد راشد وما قدمه من عطاء طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها او المنتخبات الوطنية، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الاداري او الفني مع الاندية او المنتخبات مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.

من جانبه، شكر راشد النائب البابطين ووجه له الدعوة لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي تجمع القادسية بنظيره العربي في 7:35 مساء يوم السبت المقبل على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

