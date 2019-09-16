loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

البابطين أشاد بعطاء راشد


أشاد النائب عبدالوهاب البابطين بلاعب نادي القادسية والأزرق السابق محمد راشد وما قدمه من عطاء طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها او المنتخبات الوطنية، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الاداري او الفني مع الاندية او المنتخبات مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.
من جانبه، شكر راشد النائب البابطين ووجه له الدعوة لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي تجمع القادسية بنظيره العربي في 7:35 مساء يوم السبت المقبل على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة