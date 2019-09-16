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يواصل برقان تدريباته في معسكره الخارجي المقام في صربيا استعداداً للمشاركة في بطولة الاندية العربية لكرة اليد التي تنطلق في العاصمة الأردنية عمان يوم 23 سبتمبر الحالي.

وحرص رئيس اتحاد اللعبة ناصر صالح على زيارة وفد الفريق اول من امس للاطمئنان سير معسكره، اذ التقي صالح برئيس النادي هملان الهملان وأمين السر العام رئيس الوفد انور العتيبي، ومدير اللعبة شايع علي، وتمنى للفريق تحقيق نتائج طيبة في البطولة العربية وتمثيل الكويت تمثيلاً مشرفاً.

وتستمر تدريبات برقان في المعسكر حتى يوم 21 سبتمبر موعد المغادرة الى الأردن، علماً بأن الفريق دعم صفوفه بصفقات عدة للمنافسة على البطولة، فضم 7 لاعبين جدد هم: سالم محبوب ومبارك راضي وحسن مفرح وصالح العطوان وعبدالمحسن الحرز وعبدالله عيسى وسعود الجريد.

