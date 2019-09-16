دوليه

يستقبل السد القطري منافسه النصر السعودي اليوم في اياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال آسيا، رافعا شعار «لا مستحيل في كرة القدم» في مسعاه لقلب تأخره ذهابا، والتأهل الى نصف نهائي المسابقة القارية. وفي لقاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة بين بطلين محليين تعززت صفوفهما بعودة لاعبين غابوا عن الذهاب للاصابة، يسعى النصر الى البناء على تقدمه على ارضه، وبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى. وفاز النصر الذي يبلغ ربع نهائي المسابقة بصيغتها الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، بنتيجة 2-1 في الرياض في اغسطس الماضي، في مباراة تأخر خلالها بهدف دون رد، قبل ان يحقق الفوز ويعزز سلسلته في دوري الأبطال بمباراة سابعة تواليا دون خسارة. من جهته، يبحث السد المتوج قاريا مرتين (2011 و1989) عن بلوغ هدف حدده مدربه النجم الاسباني السابق تشافي، ببلوغ نصف النهائي للقاء الفائز من المواجهة الثاني في ربع النهائي بين الهلال والاتحاد السعوديين، واللذين يلتقيان غداً ايابا، بعد تعادلهما سلبا في الذهاب. ويشهد اياب ربع النهائي (نصف نهائي منطقة غرب آسيا)، عودة عدد من اللاعبين افتقدهما السد والنصر، ابرزهم الكوري الجنوبي نام تاي-هي العائد الى التمارين بعد غيابه بسبب اصابة عضلية مع الفريق القطري، والهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله في هجوم النصر. ويعول السد بطل الدوري القطري على لاعبين يتقدمهم الهداف الجزائري بغداد بو نجاح، والثلاثي المحلي اكرم عفيف وحسن الهيدوس والظهير الأيسر عبدالكريم حسن، لمحاولة قلب تأخره ذهابا.

وقال مدير الفريق الأول عبدالله البريك في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي: «ثقتنا كبيرة في لاعبينا وقدرتهم على تقديم مستوى مميز، وهي مباراة صعبة لكن لا مستحيل في عالم كرة القدم». وتابع: «نعم خسرنا في جولة الذهاب... لكن عندنا امل وثقة كبيرة في العودة والتأهل للدور قبل النهائي»، مضيفا: «المباراة ستكون اكثر صعوبة من مباراة الذهاب فهي المباراة الحاسمة وكلا الفريقين سيسعى لتقديم افضل ما لديه من اجل حصد بطاقة التأهل». ويدخل النصر المباراة على خلفية خسارته نقطتين مهمتين في سباقه نحو الاحتفاظ بلقب الدوري بعد تعادله سلبا مع ضيفه الشباب في المرحلة الثالثة الجمعة، وهو الأول تحت اشراف مدربه البرتغالي روي فيتوريا الذي حقق 14 فوزا وخسارتين في 16 مباراة سابقة. كما فشل النصر في التسجيل للمرة الأولى منذ 17 مباراة، اذ تعود مباراته السلبية الأخيرة الى لقاء الفتح في المرحلة الخامسة عشرة من الموسم الماضي في الدوري السعودي. وستتعزز صفوف النصر ايابا بعودة المغربي حمد الله الذي سجل 34 هدفا في الدوري السعودي الموسم الماضي، اضافة الى عبدالرحمن العبيد ويحيى الشهري وعبدالعزيز الجبرين، بعد غياب بسبب الاصابة.

