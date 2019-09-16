دوليه

توج الشارقة بطل الدوري الاماراتي بالكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على شباب الأهلي بطل الكأس بركلات الترجيح 4-3 (الشوط الأصلي 0-0) اول من امس في ستاد نادي النصر بدبي.

وتابع الشارقة الذي كان توج بلقب الدوري بعد غياب 23 عاما، تألقه بقيادة مدربه الوطني عبدالعزيز العنبري، على رغم انه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 بعد طرد مدافعه الحسن صالح اثر ضربه للاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل.

في المقابل، فشل شباب الأهلي في تعزيز رقمه القياسي بالفوز للمرة الخامسة بعد اعوام 2009، 2014، 2015، و2017. ولم يستغل شباب الأهلي سيطرته التي وصلت الى 63% لصنع الخطر على مرمى حارس الشارقة عادل الحوسني.

وكانت تسديدة محمد جمعة والتي ابعدها ببراعة الى ركنية اخطر كرة في المباراة، وذلك بسبب الطريقة الدفاعية المحكمة التي اعتمدها بطل الدوري. وقال العنبري الذي اصبح اول مدرب اماراتي يفوز باللقب منذ اعتماد المسابقة بشكلها الجديد في 2009: «بعد طرد الحسن صالح لم يكن امامنا سوى محاولة جر المباراة الى ركلات الترجيح». وأضاف: «في ظل الطقس الحار والرطوبة والنقص العددي، تصعب مجاراة المنافس في مثل هذه الظروف»، متابعا: «شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة، وهذا يؤكد ان حملة الدفاع عن لقبنا في الدوري لن تكون سهلة».

