دوليه

حصد الأهلي فوزا ثمينا على مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 2-0 في المباراة التي اقيمت بذهاب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا اول من امس.

ويحتاج الأهلي في مباراة العودة بعد اسبوعين الى تحقيق اي نتيجة ايجابية او الخسارة بهدف نظيف من اجل التأهل لدور المجموعات.

وكان الأهلي الأفضل في اللقاء واتضحت الفوارق الكبيرة بين طرفي المباراة وأهدر حمدي فتحي فرصة التقدم في الدقيقة 7 بعدما استقبل عرضية احمد فتحي برأسية ذهبت الى الخارج.

وأهدر احمد الشيخ فرصة خطيرة في الدقيقة 28 بعدما استقبل عرضية من جانب رمضان صبحي لكنه لم يتمكن من تحويلها الى الشباك.

وتصدى حارس الأهلي محمد الشناوي بعد 4 دقائق من الشوط الثاني لتصويبة سددها مهاجم كانو سبورت من خارج منطقة الجزاء.

وأجرى الأهلي التبديل الأول في المباراة بمشاركة صلاح محسن في هجوم الفريق بالدقيقة 60 بدلا من مروان محسن.

وتقدم صلاح محسن بهدف للأهلي بعد دقيقتين فقط من مشاركته بعد كرة طويلة من احمد فتحي تجاه محمد مجدي افشة الذي لعب عرضية من الجانب الأيمن صوبها مهاجم الفريق في الشباك.

وجاء التبديل الثاني للأهلي في الدقيقة 74 بمشاركة وليد سليمان بدلا من افشة وشارك ياسر ابراهيم في الدقيقة 81 بعدما تعرض ايمن اشرف للاصابة.

وأحرز وليد سليمان الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 82 بعدما استقبل عرضية لعبها احمد فتحي برأسية في شباك كانو سبورت.

وفي لقاء آخر خسر الزمالك امام مضيفه جينراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2 1 في الدور ذاته.

الزمالك كان متأخرا في النتيجة بهدفين نظيفين الا ان مصطفى محمد نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق.

ومن المقرر ان يلتقي الزمالك مع جينراسيون فوت في لقاء الاياب احد ايام 27، 28 و29 سبتمبر الحالي في مصر وسيحتاج للفوز بهدف نظيف للتأهل لدور المجموعات.

