دفتر أحوال

استطاع رجال اطفاء مركزي الجهراء الحرفي والتحرير السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن بمساحة الف متر مربع في سكراب امغرة يحوي مواد بناء ووفق مصدر اطفائي بان بلاغا ورد ظهر امس على غرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في سكراب امغرة وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي الجهراء الحرفي والتحرير لموقع البلاغ، حيث تبين بان مخزنا بمساحة الف متر مربع اندلعت به النيران فتم محاصرتها واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات. واكد المصدر ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق اسهم بشكل كبير في تقليل نسبة الخسائر المادية والحد من انتشار النار الى المخازن المجاورة.

