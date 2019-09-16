دفتر أحوال

تقدم شخص خليجي الجنسية مساء اول امس الى مخفر مدينة سعد العبدالله وابلغ عن تعرضه لعملية سلب بالقوة من قبل 4 اشخاص لا يعرفهم في مدينة سعد العبدالله محدثين به جروحاً وكدمات.

وافاد الخليجي خلال تسجيل القضية بانه توجه الى شخص في مدينة سعد العبدالله لشراء سيارة وخلال التحدث معه عن قيمة السيارة نشب بينهما خلاف تطور الى التشابك بالايدي ومن ثم تدخل 3 اشخاص من اصدقاء الطرف الاخر واعتدوا عليه ضربا وسلبوه مبلغاً مالياً ولاذوا بالفرار.

وعليه تم تسجيل قضية جنائية السلب بالقوة وكلف رجال المباحث بضبط واحضار المتهمين الاربعة.

