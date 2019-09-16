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تأييد براءة «مهني» من السرقة والاستيلاء على أموال زميله وشريكه

مشعل عبدالله
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الإثنين 16 سبتمبر 2019

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة المهني من السرقة والاستيلاء على أموال زميله بعد ادعائه الاخير بانه اتفق مع الاول لعمل شراكة بينهما لفتح مكتب لممارسة نشاطهم إلا ان الاول قام بالسرقة والاستيلاء على المبالغ.
وتتلخص الواقعة في ان القضية اقامها المهني اتهم فيها زميله بالسرقة والاستيلاء على مبالغ مالية من قيمة القرض الذي تحصل عليه لعمل مشروع بينهما وهو عمل مكتب لممارسة نشاطهما.
وحضر المحامي محمد الصايغ عن المتهم ودفع بكيدية الاتهام المسند الى موكله وعدم معقولية اقوال المجني عليه، وقدم حافظة مستندات تؤكد كيدية تهمة الاستيلاء والسرقة على المجني عليه، مطالبا برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة موكله.


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