دفتر أحوال

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة المهني من السرقة والاستيلاء على أموال زميله بعد ادعائه الاخير بانه اتفق مع الاول لعمل شراكة بينهما لفتح مكتب لممارسة نشاطهم إلا ان الاول قام بالسرقة والاستيلاء على المبالغ.

وتتلخص الواقعة في ان القضية اقامها المهني اتهم فيها زميله بالسرقة والاستيلاء على مبالغ مالية من قيمة القرض الذي تحصل عليه لعمل مشروع بينهما وهو عمل مكتب لممارسة نشاطهما.

وحضر المحامي محمد الصايغ عن المتهم ودفع بكيدية الاتهام المسند الى موكله وعدم معقولية اقوال المجني عليه، وقدم حافظة مستندات تؤكد كيدية تهمة الاستيلاء والسرقة على المجني عليه، مطالبا برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة موكله.

