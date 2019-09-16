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براءة مواطن من التعاطي وقيادة المركبة تحت التأثير

مشعل عبدالله
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الإثنين 16 سبتمبر 2019

قررت محكمة الاستئناف الغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن والقضاء مجددا ببراءته من التعاطي وقيادة مركبته تحت تأثير المؤثرات العقلية. وتتلخص تفاصيل الواقعة انه لدى سير شرطي بادارة النجدة وبرفقته زميله بالطريق العام شاهدا السيارة التي كان يقودها المتهم في ذلك الوقت وبها ضرر من جهتها اليمنى اثر حادث وكسر في الزجاج الامامي فاستوقفا للتحرير بموجب قانون المرور وهي مخالفة قيادة مركبة الية فاقدة لشروط الامن والمتانة، وطلب الشرطي من المتهم رخصة القيادة فثبت انه يقود المركبة دون حملها.
واضاف الشرطي أنه طلب من المتهم النزول فابصر على الدرج وسط المقعدين الاماميين على سيجارة لفت يدويا وكيس نايلون شفاف بداخله مادة بيضاء اللون وهي الميثامفيتامين المؤثرة عقليا، وعندما واجه المتهم بالمضبوطات اقر له انها تخصه للتعاطي فاحال المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص وثبت من تقرير الادلة الجنائية من العثور في عينه بول المتهم على مادة الامفيتامين المؤثرة عقليا.


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