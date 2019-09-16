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من خلال إخفائها في مخابئ سرية بسيارته

سعودي حاول تهريب سجائر ومعسل إلى المملكة

مشعل عبدالله
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الإثنين 16 سبتمبر 2019

احبط رجال جمارك منفذ النويصيب الحدودي محاولة تهريب كمية من السجائر والمعسل من البلاد الى المملكة العربية السعودية من قبل مسافر سعودي. ووفق مصدر جمركي افاد بان سيارة يقودها مسافر سعودي الجنسية توقفت في منفذ النويصيب الحدودي وخلال اخضاعها للتفتيش تمهيداً لاستكمال اجراءات السفر للمسافر السعودي عثر المفتش الجمركي على مخابئ سرية تحوي علب معسل وكمية من السجائر.
وبالتحقيق مع المسافر السعودي اعترف بانه كان ينوي تهريب كمية السجائر والمعسل الى المملكة العربية السعودية بقصد الاتجار. وعليه تم تحريز الكمية المهربة واحالتها الى الجهات المختصة.


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