وطن النهار

أجرى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا صباح أمس مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر سموه خلاله عن إدانة الكويت واستنكارها الشديد للهجومين على منشأتين تابعتين لشركة «أرامكو» في محافظة «بقيق» وهجرة «خريص» في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأديا إلى اندلاع حريقين تم ولله الحمد السيطرة عليهما والحد من انتشارهما معربا سموه عن وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

