وطن النهار

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس الاثنين تأييد الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال الغانم في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن السعودية ستبقى عصية على الدوام على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها ونحن واثقون كل الثقة بحكمة ونهج قيادتها.

وأوضح أن نهج القيادة السعودية كان على الدوام يجمع ولا يفرق ويضع مصالح العرب والمسلمين كأولوية له وسيستمر هذا الخط واضحا وجليا وشفافا كما كان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، مضيفا «وما وقوفنا إلى صفها إلا واجب واستحقاق»، داعيا المولى عز وجل أن «يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وشعبها الطيب الأصيل من كل شر ومكروه».

وكانت السلطات السعودية أعلنت أن طائرات مسيرة استهدفت معملين نفطيين تابعين لشركة (أرامكو) في (بقيق) و(هجرة خريص) ما أدى إلى نشوب حريق فيهما تمت السيطرة عليهما.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد آنذاك توقف عمليات الإنتاج في معامل (بقيق) و(خريص) والتي تقدر بنحو 5?7 ملايين برميل من النفط الخام (نحو 50 في المئة) من إنتاج شركة (ارامكو) النفطية إثر الاستهداف الإرهابي لمعملي الشركة.

