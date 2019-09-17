وطن النهار

استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ونقل الغانم في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتمنياته للرئيس السيسي ولمصر بدوام التقدم والنجاح فيما حمل الرئيس السيسي رئيس مجلس الأمة نقل تحياته وتقديره لسمو أمير البلاد وتمنياته القلبية لسموه بموفور الصحة والعافية. واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات المهمة اقليميا ودوليا. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء عمق العلاقات الاخوية التاريخية بين مصر والكويت وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما والذي تم تعزيزه والتأكيد عليه مؤخرا خلال زيارة الرئيس المصري للكويت اواخر الشهر الماضي. بدوره اكد الغانم خلال اللقاء على خصوصية العلاقات الاستثنائية بين البلدين والتي أصبحت مضرب مثل، مشددا على أن الكويت وعلى رأسها سمو امير البلاد تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي وكدولة ذات بعد مركزي سياسيا واستراتيجيا وفق منظور السياسة الخارجية الكويتية. وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب المصري د. علي عبدالعال وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ. من جانب آخر، عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مباحثات رسمية في القاهرة مع رئيس مجلس النواب المصري د. علي عبدالعال. وتناولت المباحثات أوجه التعاون البرلماني بين مجلسي الأمة والنواب المصري وتنسيق المواقف ازاء مختلف القضايا اقليميا ودوليا. كما استعرضت المباحثات اهمية التنسيق بين الجانبين للقضايا والملفات المزمع نقاشها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في صربيا أكتوبر المقبل.

وأكد الجانبان اهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية في كل الاستحقاقات البرلمانية المقبلة قاريا ودوليا وخاصة ازاء الملفات المهمة عربيا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

حضر المباحثات وكيلا مجلس النواب المصري السيد الشريف وسليمان وهدان ونائب الأمين العام المستشار احمد المهدي وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ.

