وطن النهار

دعا قادة جمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) أمس الاثنين الى تنسيق الجهود والتعاون الجماعي لتعزيز الخدمات الإنسانية في المجتمعات.

واكد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيد هاشم في افتتاح اجتماع المائدة المستديرة لقادة الهلال والصليب الاحمر اهمية عقد الاجتماعات لتبادل الآراء في سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعمل على تنسيق الجهود بين الجمعيات والاتحاد الدولي.

من جهته قال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني ان «حجم النزاعات الكبير الذي تعانيه المنطقة وحال عدم الاستقرار فيها تتسبب بضغط كبير على عمل الجمعيات الوطنية التي تشكل من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الامل للمجتمعات المحلية».

واكد ضرورة التعاون بين مكونات العمل الإنساني من جمعيات واتحاد دولي ولجنة دولية وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعانيها المنطقة مؤكدا في الوقت نفسه اهمية تحييد العمل الإنساني عن الانخراط في السياسة.

بدوره اكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير لـ«كونا» على هامش الاجتماع أهمية الاجتماعات التشاورية في توطيد العلاقات وتسهيل التنسيق بين الجمعيات الوطنية لمعالجة العديد من التحديات التي تواجهها خاصة في مجال الاستجابة الإنسانية الدولية.

وقال «سنتناول في اجتماعاتنا تبادل الخبرات والقدرات المكتسبة لتعزيز التأهب والاستجابة للكوارث بما يضمن الاطلاع المستمر على اخر التحديثات في مجال العمل الإنساني وسبل تطويره والإشراف المنظم والمشاركة الفعالة من الجمعيات الوطنية في التخطيط ورصد الدعم الذي يقدمه الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الأحمر».

واوضح الساير ان الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض الإنجازات والأنشطة التي يقوم بها الهلال الاحمر في خدمة الإنسانية عبر حملات الإغاثة التي نفذها خلال الفترة السابقة في العديد من دول العالم مثل سورية والسودان والفلبين والصومال واليمن وملاوي وموزمبيق وجزر القمر وكينيا والسودان.

وأضاف ان مشاركة وفد جمعية الهلال الاحمر تهدف الى ترسيخ دور الجمعيات الوطنية المانحة من خلال العمل على استدامة المساعدات الانسانية المقدمة للدول المتضررة وبحث سبل التعاون فيما بينهم.

