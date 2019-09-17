وطن النهار

يشارك وفد طلابي كويتي في النسخة الـ17 من «الملتقى العلمي العالمي» المزمع عقده في «أبوظبي» خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الحالي بـ16 مشروعا تقنيا وتطبيقيا. ويوفر الملتقى المقام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فرصة أمام الطلبة للتواصل ومناقشة مشروعات علمية ابتكرها وصممها شباب في مجالات عدة. وقال نائب رئيس المنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» الرئيس الإقليمي لمكتب المنظمة عدنان المير لـ«كونا» أمس إن الوفد يضم 20 طالبا وطالبة من مدارس وزارة التربية و«التعليم الخاص» فضلا عن جامعة الكويت.

