وطن النهار

كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة د. عبدالله البدر عن اصدار وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قراراً يسمح للصيدليات الأهلية بتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من المنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية، والتي لا تصرف بوصفة طبية للمستفيدين في منازلهم او اماكن تواجدهم، وذلك بشروط وضوابط لضمان ايصاله بصورة «آمنة» و«فعالة».

وذكر البدر ان الشروط الخاصة بتوصيل الأدوية تتمثل في ان تكون درجة الحرارة مناسبة في الحاويات المعدة لنقل المواد، وأن تكون وسائل النقل مزودة بحاوية تبريد وفقا لشروط النقل والتخزين الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للمحافظة على جودة المنتجات.

وبين ان من الشروط ايضاً انه يجب ان تكون وسائل النقل أيا كان نوع المركبة او حجمها سواء كانت مبردة او مجمدة او عند حرارة الغرفة العادية مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها.

وأفاد بأن ادارة تفتيش الأدوية ستتولى مسؤولية مطابقة الشروط على المركبات المعدة لنقل الأدوية والتابعة للصيدليات الأهلية والشركات الدولية بعد ان تتوافر فيها جميع الاشتراطات والمواصفات، فضلا عن تسليم فاتورة الشراء عند التوصيل.

ونوه الى انه يجب وجود سجل خاص لجميع منتجات تسليم الطلبات يذكر فيها اسم المنتج واسم الشخص والعنوان بالكامل ورقم الهاتف للشخص الطالب مع ضرورة اضافة الرقم المدني، مشدداً على انه يحظر توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي يجب ان تصرف بوصفة طبية طبقا للقرارات الوزارية واللوائح.

وحذر البدر الصيدليات الأهلية من مخالفة هذا القرار مما سيعرضها للمساءلة القانونية، واغلاقها لمدة 6 شهور.

والجدير بالذكر ان البدر كان في السابق اعلن في تصريحات صحافية عن وضع آلية ودراسة لايصال الأدوية من الصيدليات الأهلية الى المستفيدين بصورة آمنة عن طريق ضوابط وشروط.

