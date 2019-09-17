وطن النهار

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. عبدالرحمن المطيري عن ولادة 3 اطفال اصحاء لعائلات تحمل بعض الامراض الوراثية عقب تفعيل خدمة فحص الاجنة من الامراض الوراثية قبل انغراسها في الرحم.

وأشاد المطيري في المؤتمر الصحافي الذى عقد امس لالقاء الضوء حول اخر تطورات تفعيل خدمة فحص الاجنة قبل انغراسها في الرحم لجميع الامراض الوراثية بالدعم المقدم للخدمة منذ تفعيلها في سبتمبر 2018 من قبل وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا لما لهذه الخدمة من اهمية في تخفيف معاناة بعض الاسر وتوفير الضمانات لولادة اطفال اصحاء.

من جانبها اكدت استشارية ورئيسة مركز الأمراض الوراثية د. ليلى بستكي ظهور نتائج ايجابية لبرنامج فحص الاجنة قبل انغراسها في رحم الام بالتعاون مع وحدة الخصوبة في مستشفى الولادة.

وقالت بستكي: ان هذا البرنامج بدأ في سبتمبر 2018 فعليا وتم استقبال الحالات الموجودة في قائمة الانتظار وكانت الأولوية للحالات الأكبر سنا ضمن الضوابط المعمول بها في وحدة الخصوبة، مشيرة الى اضافة بعض الضوابط الجديدة وهي ان يكون الزوجان او احدهما كويتي الجنسية، وان يكون عقد الزواج مازال قائما، والا يتعدى عمر الزوجة 42 عاما ميلاديا وان يكون لديهم بحد اقصى طفلان طبيعيان، وان تكون هذه الطفرة او الخلل معروفا ويسبب المرض الموجود في العائلة، وتم تأكيده في مركز الامراض الوراثية.

واشارت الى ان من بين الضوابط ان يتم فحص مرضين او خللين وراثيين كحد اقصى وانه قد تم وضع هذا الشرط بناء على الضوابط العالمية، مشيرة الى انه بعد استيفاء هذه الضوابط تتم مقابلة الزوجين معا بواسطة لجنة مؤلفة من قبل مركز الامراض الوراثية اطباء استشاريين وفنيين من حملة الدكتواره واستشاريين من وحدة الخصوبة ويتم في هذه اللجنة شرح الموضوع كاملا والاجابة على اي تساؤل مكتوب في الاقرار المستنير الذي يسلم للزوجين من قبل اللجنة.

واضافت ان بعد التوقيع على الاقرار يتم طلب المجسات الخاصة بالمرض او الجنين المطلوب فحص الاجنة لهم من المستودعات الطبية وهي مجسات تصمم خصيصا للطفره التي تحملها العائلة وتقوم وحدة الخصوبة في هذه الفترة باستكمال الملف واجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة وفتح ملف في حالة عدم وجود ملف.

