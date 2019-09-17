وطن النهار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع جمهورية غانا اتفاقية قرض بقيمة سبعة ملايين دينار.

واوضح الصندوق في بيان صحافي ان الاتفاقية التي وقعت في العاصمة (اكرا) تهدف الى تمويل مشروع اعادة تاهيل طريق (دومي - كيتاسي) ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غانا من خلال توفير طريق صالح للاستخدام طوال العام. واشار الى ان المشروع يهدف الى تأهيل الطريق ليكون صالحا للاستخدام في معظم الاحوال الجوية في منطقة غابات شبه استوائية ضمن العاصمة والمناطق الشرقية في الجزء الجنوبي من غانا.

وبين ان المشروع سيحسن حركة المرور ويسهل الوصول الى اماكن العمل والخدمات الاجتماعية خصوصا لسكان المدن والتجمعات السكنية القائمة في مواقع مختلفة على امتداد مسار الطريق وتقليل زمن الرحلة وتكاليف تشغيل المركبات.

وتوقع الصندوق ان يسهم المشروع في تحفيز الاستثمار في انشطة زراعية وصناعات خفيفة متنوعة بما في ذلك ايجاد فرص عمل واعمال تجارية جديدة في هذا الجزء من البلاد. ولفت الى ان هذا القرض هو الـ11 الذي يقدمه الصندوق لغانا اذ سبق ان قدم 10 قروض في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم بلغت قيمتها الاجمالية نحو 45?216 مليون دينار.

واضاف ان اجمالي مبالغ القروض التي سحبت بلغت حوالي 33?873 مليون دينار سدد منها قرابة 21?713 مليون دينار.

واوضح الصندوق انه قدم ثلاث معونات فنية سحبت بالكامل لاعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع مختلفة مقدارها نحو 630 الف دينار، موضحا انه تم دمج واحدة منها بقرض.

ووقع الاتفاقية وزير مالية غانا كين افوري اتا ونائب مدير عام الصندوق نضال العليان.

