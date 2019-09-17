وطن النهار

وافق المجلس البلدي على تصميم وتطوير مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة بشرط موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

كما وافق برئاسة أسامة العتيبي في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ12، على اقتراح رئيس المجلس أسامة العتيبي بتخصيص محطات للنقل السياحي امام المرافق المهمة كما وافق على انشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار بمنطقة شرق داخل المدينة.

ووافق المجلس أيضا على طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع برج يتبع مشروع المركز الوطني لأنظمة مرور السفن (VTC) والبحث والانقاذ (SAR) والدلائل الملاحية (ATN) على جزيرة عوهة.

وبارك المجلس اعادة اقتراح طلب شركة ادارة المرافق العمومية استغلال أسطح مبانٍ كمواقف السيارات متعددة الأدوار لأصحاب الأفكار والمشاريع الجديدة الى اللجنة الفنية لدراستها من قبل الجهاز التنفيذي.

ووافق المجلس على اعادة طلب محافظ الجهراء ناصر الحجرف بشان انشاء مسلخ أخر موازٍ للمسلخ الموجود حالياً لأهالي الجهراء والاقتراح الخاص بتطوير منطقة أسواق المباركية الى اللجنة المختصة لوجود طلب اخر مشابه.

كما وافق المجلس على طلبات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بتخصيص موقع مسجد بمنطقة المنقف قطعه 63 كما وافق على زحزحة توسعة مسجد عبدالعزيز بن باز بمنطقة شرق الاحمدي وتخصيص موقع مسجد بمنطقة الفحيحيل الشريط الساحلي بجوار النادي البحري.

وفي جانب آخر وافق المجلس على كتاب وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن اعتراضه على الاقتراح المقدم بشأن تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما أحال للجنة الجهراء الكتاب المقدم من محافظ الجهراء ناصر الحجرف بشان انشاء مسلخ أخر موازٍ للمسلخ الموجود حاليا لأهالي الجهراء.

واحال المجلس معاملات لجنة الاعتراضات والشكاوى للدراسة فيما ناقش الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن محاولة البلدية هدم منزله الذي يقع في منطقة الشامية.

ورفض الاعضاء «عبدالله المحري، أحمد هديان، حمد المدلج» اجراءات البلدية الخاصة بالهدم.

وتساءل العضو حمد المدلج هل قانون السكن الخاص يسمح للبلدية أن تتخذ اجراءات الهدم قبل ان تتأكد من أنه سكن خاص مشيرا الى أنه لايجوز اتخاذ الاجراءات قبل المعاينة حتى لو ان المنزل خال من قاطنيه.

وبدوره قال العضو أحمد هديان بانه لايجوز للبلدية اتخاذ اجراءات ازالة او هدم أي بيت لمواطن لمجرد أنه متهالك أو خالٍ، مؤكدا ان منازل بيوت المواطنين خط أحمر وملك خاص تم منحه من قبل الدولة ولايجوز للبلدية او غيرها اتخاذ اي اجراء.

من جانبه قال مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي ان البلدية لاتزيل اي مبنى يتعلق بالسكن الخاص الا اذا كان المنزل يشكل خطرا او وجود شكوى في المحكمة تطالب بإزالته.

واكد المنفوحي بانه سيقوم باعداد تقرير لمتابعة حيثيات هذه الازالة المتعلقة في بيت الشامية.

