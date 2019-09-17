وطن النهار

كشفت البلدية النقاب عن قيام فرع بلدية مبارك الكبير بتنفيذ حملة مكثفة بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية لفرض هيبة القانون على المخالفين اشتملت الحملة الكشف على المحلات التجارية والمقاهي وازالة التعديات على أملاك الدولة ورفع الاعلانات العشوائية فضلا عن التأكد من جميع تراخيص السلامة والتشوينات الممنوحة من قبل البلدية.

وفي هذا السياق أكد مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير فهد الخرينج أن الحملة جاءت في اطار الحملات الدورية لرصد جميع المخالفات واتخاذ الاجراءات حيالها فضلا عن ازالة جميع المخالفات والتعديات الى جانب رفع مستوى النظافة بالمحافظة.

وأضاف أن ادارة النظافة حررت 5 مخالفات تضمنت مخالفات اشغالات طريق، وزيادة بالمساحة المرخصة، كما قام فريق الطوارئ بتحرير 3 مخالفات اعلان لثلاثة من المحلات التجارية وتوجية 4 انذارات داخل العقار لوجود تغيير بالمخططات الهندسية بالاضافة الى توجية تنبيهين سلامة لوجود تشوينات خارج الموقع.

وأشار الى أن قسم ازالة المخالفات أزال 3 تعديات على أملاك الدولة.

