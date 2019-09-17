وطن النهار

وقعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اتفاقية تعاون صباح أمس مع معهد الكويت للدراسات القضائية بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي ومدير المعهد المستشار عويد ساري الثويمر.

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي في تصريح صحافي ان هذه الاتفاقية تتضمن برامج تدريبية تخصصية عدة تهدف الى تدعيم خبرة القضاة واعضاء النيابة العامة والاستعانة بالتجارب المقارنة لاكتساب خبرات في معالجة الثغرات القانونية فضلا عن تحقيق رؤية 2035 في اعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة والاستعانة بخبراء دوليين في البرامج التدريبية والدورات العلمية التي ينظمها المعهد بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وأوضح المهدي حرص الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على دعم كل ما من شأنه تعزيز رأس المال البشري كأحد ركائز خطة التنمية الكويتية من خلال التعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والتركيز على التدريب التخصصي وتبادل الزيارات مع الدول التي لديها تجارب وممارسات ناجحة في هذا المجال.

