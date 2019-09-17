وطن النهار

أعلنت البلدية عن بدء تشغيل نظام الربط الآلي مع (النيابة العامة) والذي يتيح وضع «بلوك» على اي معاملة يكون صاحبها صادراً بحقه حكم قضائي نهائي يتعلق بدفع غرامات مالية او ازالة مخالفة.

وأوضحت أن البلدية فعلت الربط الآلي مع النيابة لتنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة سواء كانت بحق أفراد أو شركات، مؤكدة أن اي معاملة موقوفة عبر هذا النظام الالكتروني لن تستكمل اجراءاتها الا بعد تحصيل الغرامات المالية تنفيذا للحكم القضائي الصادر، فضلا عن تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية بشأن ازالة الأعمال المخالفة.

وأكد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي حرص البلدية على التعاون مع النيابة سبيل تنفيذ الاحكام القضائية النهائية بهدف تحصيل الغرامات المالية وازالة المخالفات عبر نظام الربط الآلي تحقيقاً للمصلحة العامة وحفظ حقوق الدولة.

وقال إن هذا التعاون المشترك يأتي في اطار مساعي بلدية الكويت لوضع الآلية المناسبة في كيفية التعامل مع معاملات الافراد والشركات الصادر بحقها حكم نهائي عبر ايقاف المعاملة مؤقتاً لحين تنفيذ الحكم ما يسهم في تسديد الغرامات وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين.

واشار الى ان البلدية أول جهة حكومية تقوم بهذا الربط الآلي ليتحقق هذا الانجاز الذي جاء حصيلة تنسيق مشترك مع النيابة في سبيل تطوير آلية العمل بينهما وفق رؤية البلدية للاستفادة من تطبيق الربط الالكتروني بشأن المعاملات والخدمات التي تقدمها الادارات المختصة.

بدوره قال عضو لجنة مخالفات البناء في الادارة القانونية وممثل البلدية لدى نيابة التنفيذ الجنائي المحامي نواف الركيبي أن تفعيل العمل بشأن ايقاف معاملات الافراد او الشركات الصادر بحقها احكام قضائية نهائية يمكن النيابة من الزام من صدرت بحقهم تلك الاحكام تنفيذها ليتسنى للبلدية رفع «البلوك» عن المعاملة لاستكمال انجازها.

واضاف: نطام الربط الآلي هو باكورة تحقيق رؤية مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي لتصبح واقع ملموس لتشمل معاملات الكفالات البنكية او المشاريع التي تطرحها البلدية سواء باسم فرد أو شركة.

وبين الركيبي أن نظام «البلوك» يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل بلدية الكويت مع اصحاب المعاملات الصادر بحقهم حكم قضائي نهائي مطالبين بتنفيذه سواء ازالة أعمال مخالفة او دفع غرامة مالية بعدم انجاز معاملتهم لدى البلدية الا بعد تسديد الغرامة او تنفيذ الازالة تنفيذا للحكم الصادر.

