وطن النهار

نظم مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول اللقاء التنويري لمعرض التصميم الهندسي الـ 37 في قاعة المحاضرات الكبرى بالكلية.

وأشاد مدير المركز د. دعيج الركيبي بالانتقال الى الحرم الجديد الذي يلبي طموحات الحياة الجامعية بالكويت، مبيناً الشروط وتفاصيل المشاركة بالمعرض من مختلف الجوانب التي لابد للطالب أن يراعيها، مشيراً الى أن من أهم بنود الاشتراك في المعرض هو ترشيح قائد لكل مجموعة تشارك بمشروعها ويعتبر المسؤول الأول أمام اللجنة المنظمة للمعرض بمركز التدريب الهندسي والخريجين، لتسليم الاستمارات المطلوبة وتسلم بطاقات الدعوة ومتابعة المستجدات على الصفحة الالكترونية للمعرض، وتوفير ورش عمل لكيفية عمل سيرة ذاتية لما لها من أهمية لكل مشارك. وأكد الركيبي أنه من خلال هذا المعرض ستتم اضافة جائزة جديدة مقدمة من عدة شركات، واطلاق 3 حملات اعلامية لمشاريع الطلبة المشاركين. يذكر أن كلية الهندسة والبترول تنظم معرض التصميم الهندسي في نهاية كل فصل دراسي ويتوج مشاريع الطلبة نتيجة حصيلة عملهم خلال خمس سنوات دراسية، والهدف من المعرض هو عرض المشاريع التي يبتكرها طلبة الكلية للسنة النهائية ضمن مقرر التصميم الهندسي، ويضم المعرض المشاريع العلمية من مختلف التخصصات العلمية للكلية وهي (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الكهربائية، هندسة الكمبيوتر، هندسة البترول).

