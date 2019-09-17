وطن النهار

سبيروس: دور الكويت الإنساني امتد لبلاد العالم شرقاً وغرباً

المركز يقدم الدعم للاجئين العرب والمسلمين إلى أوروربا

اليحيى: مد جسور الصداقة والتلاقي الحضاري بين الكويت واليونان



أشاد رئيس المركز الثقافي (كويت - كورفو) باليونان، د. سبيروس كريسيكوبلوس بالمشهد الثقافي الكويتي الفاعل والعمل الخيري والانساني في العديد من دول العالم، مشيرا الى الذكرى الخامسة لتسمية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الانساني من قبل الأمم المتحدة، والكويت «مركزا انسانيا عالميا»، ومؤكدا في الوقت ذاته استحقاق دولة الكويت لهذه المكانة العالمية اميرا وشعبا.

وقال كريسيكوبلوس خلال زيارته ديوان العسعوسي ان المركز الثقافي (الكويت - كورفو) باليونان انشئ عام 2014 بهدف توطيد العلاقات الكويتية اليونانية، ومد جسور المحبة والصداقة والتلاقي الحضاري والثقافي والفكري والتنموي بين الشعبين، كما يهدف المركز لدعم وتنمية الأجيال لصاعدة والكوادر الشبابية وتطوير قدراتهم وحثهم على البذل والعطاء وخدمة اوطانهم سواء داخل الكويت او في اليونان، واشراكهم في الفعاليات التي ينظمها المركز على مدار العام والتي تتمحور حول تقوية العلاقات الثنائية بين الكويت واليونان، وتنشيط السياحة المتبادلة بين البلدين، واتاحة الفرصة للشباب الكويتي للتعرف على المجتمعات الأوروبية والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات، وكذلك خلق فرص للتنمية المستدامة من خلال المؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز.

دعم مستمر

وأشاد كريسيكوبلوس بدعم الرئيس الفخري للمركز المهندس فلاح العسعوسي، الذي اعطى زخما كبيرا لنشاط المركز وترسيخ وجوده في الكويت واليونان على حد سواء، لافتا الى ان جزيرة كورفو باليونان اطلق عليها من قبل «اليونسكو» بلد السلام عام 2007، وقال ان ثمة قواسم مشتركة بين الكويت واليونان نحو دعم العمل الانساني وجهود السلام حول العالم، من هنا جاءت فكرة انشاء المركز الذي يعد اول مركز ثقافي عربي يحصل على ترخيص رسمي من الحكومة اليونانية، وقد جاءت فكرة انشاء المركز في اليونان لفتح آفاق جديدة للعمل الانساني والثقافي في واحدة من دول اوروبا يقصدها الآلاف من مختلف الجاليات، ويقوم المركز بالتواصل مع هذه الجاليات وتقديم المساعدات الانسانية لللاجئين من مختلف الدول التي تعاني مشاكل واضطرابات ويضطر مواطنوها للهجرة الى اليونان.

وحول نشاط المركز يقول كريسيكوبلوس: المركز يعد استكمالا لدور الكويت الريادي في العمل الانساني والثقافي ومساعدة اللاجئين القادمين الى اليونان وتحديدا الى جزيرة كورفو، كما ينظم المركز العديد من الندوات والمؤتمرات حول مفاهيم التعايش السلمي وقبول الآخر، وترسيخ مفاهيم المحبة والسلام في كل بقاع الأرض، ولفت الى جنسيات اللاجئين الذين يقصدون المركز بهدف المساعدة او حضور الفعاليات الثقافية، من آسيا وافريقيا.

الجالية العربية

وحول تركيبة وعدد الجالية العربية في جزيرة كورفو، أوضح ان الجالية العربية تشكل حوالي 5 في المئة من اجمالي سكان الجزيرة، وهؤلاء يعتبرون اقلية بالنسبة لاجمالي السكان، لكن التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي مفاهيم متجذرة في مجتمع الجزيرة ولا يشعر ابناء الجاليات العربية بأي تمييز، بل بالعكس الحكومة اليونانية كانت مرحبة جدا ووافقت على اشهار المركز الثقافي من دون اي عناء، ولمجرد ان الكويت شريك في هذا العمل الذي يقدم الدعم للاجئين من مختلف دول العالم وكذلك للدور التنويري الذي يقدمه المركز.

وأعرب كريسيكوبلوس في الختام عن اعجابه الشديد بالمشهد الاجتماعي في الكويت، لاسيما مجتمع الديوانية والتواصل الانساني الذي شاهده في الكويت، وكذلك التطور العمراني والبنى التحتية التي تشهد تطورا ملحوظا في الكويت والمؤسسات الثقافية والخيرية العريقة في هذا البلد الذي ترك اثرا انسانيا كبيرا في بلاد العالم شرقا وغربا.

من جانبه قال نائب رئيس المركز عبدالله اليحيى، ان جزيرة كورفو تربط بين اليونان وايطاليا، وتبعد عن البانيا حوالي 20 دقيقة وتتميز بموقع استراتيجي خلاب، وهذه الجزيرة تعتبر بوابة لأوروبا، ويقصدها الزائرون لأوروبا لعلمهم بأن الكويت شريك ومؤسس لهذا المركز، ولأن للكويت آيادي بيضاء في العمل الخيري والانساني على مستوى العالم، وأثنى اليحيى على جهود رئيس المركز الدكتور سبيروس كريسيكوبلوس، وهو طبيب باطنة وجراحة وعلاج بالليزر، وأستاذ بسيكوسينيس، كما انه عضو فاعل في رابطة (أطباء بلا حدود)، ويقوم بدور انساني مهم وحظي بتقدير وشكر الحكومة اليونانية، وقد اطلق على نفسه اسم «عبدالعزيز» بعد اشهار اسلامه!

وشدد اليحيى على ان الكويت بلد السلام والمحبة والانسانية والعمل الخيري، معربا عن فخره بجهود صاحب السمو امير البلاد التي امتدت لأقاصي العالم شرقا وغربا من دون تمييز او تفرقة ولذلك استحق بجدارة لقب «قائد الانسانية»، مضيفا ان المركز الثقافي الكويتي في جزيرة كورفو يعد استكمالا لدور الكويت الرسمي والدبلوماسي في هذا المجال، وهو نشاط اهلي بجهود ذاتية وأقرب الى تسميته بالدبلوماسية الشعبية التي تعمق وتوطد العلاقات بين الشعبين الصديقين. مشيرا الى دور المرأة المميز في انشطة المركز، وانهم يحرصون على استضافة العديد من الشخصيات النسائية العربية لالقاء المحاضرات والندوات التثقيفية لأبناء الجاليات في المركز من اجل التواصل الأسري والانساني وفتح آفاق للحوار العربي - العربي في اوروبا.

أنشطة المركز

وحول صعوبة الحصول على ترخيص رسمي لمركز ثقافي يقدم الدعم للاجئين في اوروبا، يقول اليحيى: الحكومة اليونانية تابعت انشطة المركز وأيقنت الدور الانساني والثقافي الذي تلعبه الكويت، ولهذا كما قال الدكتور سبيروس، وجدنا كل الترحيب من قبل الجهات الرسمية في اليونان ومن قبل عمدة المدينة الذي استقبلنا وقدم الشكر والتقدير وأثنى على جهودنا في دعم العمل الخيري والانساني، ونحن بدورنا نوجه الشكر والتقدير للحكومة اليونانية والأجهزة المعنية في جزيرة كورفو على ما قدموه من دعم وتسهيل اجراءات اشهار المركز الثقافي الكويتي في كورفو، من اجل العمل الانساني وتبادل الثقافات بين دول العالم اجمع والتعايش السلمي وقبول الآخر، وهذا مبدأ متجذر في الثقافية اليونانية وأوروبا بشكل عام. وأشار اليحيى في الختام الى ان الافتتاح الرسمي للمركز سيكون خلال شهر اكتوبر المقبل وسيحضره شخصيات عامة وممثلون لمؤسسات كويتية عريقة من القطاعين الحكومي والخاص وكذلك من اليونان، مشيرا الى قيامهم بالتواصل مع العديد من وزارات الدولة الكويتية وابرام بروتوكولات التعاون الثقافي والدعم الانساني مع الجهات الرسمية والخاصة.

