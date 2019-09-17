وطن النهار

أعلنت هيئة القوى العاملة، التوسع في تنظيم الأيام الوظيفية للخريجين الكويتيين راغبي العمل بالقطاع الخاص خلال الشهر الحالي وحتى ديسمبر المقبل، مشيرة الى ان استهدافها زيادة توظيف المواطنين ببعض القطاعات الحيوية ومنها القطاع الطبي والسيارات لكونه جاذباً ولندرة الكويتيين العاملين فيه.

وأوضحت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية ايمان الأنصاري، في تصريح صحافي امس، على هامش حضورها «اليوم الوظيفي» الذي نظمته ادارة الارشاد والتوظف في الهيئة بالتعاون مع بنك الكويت الدولي، ان احد اهم اهداف الهيئة فتح مسارات التوظف امام الخريجين، حيث تسعى الى تحقيق ذلك عبر استخدام ادواتها كافة، مشيرة الى ان ابرز هذه الأدوات التوظيف المباشر، من خلال قدوم الباحث عن عمل الى مقر الهيئة حاملاً معه سيرته الذاتية وعمل مقابلة شخصية مباشرة مع الجهة الراغبة في التوظيف.

وأضافت: ان «بعض الجهات تعلن نتائج المقابلات بذات يوم التقديم، سواء بالقبول او الرفض، اختصاراً للوقت والجهد المبذولين من قبل الباحثين عن عمل، غير ان جهات اخرى، مثل بنك الكويت الدولي، تُعلن النتائج عقب مرور اسبوعاً من المقابلات لعمل اختبار شخصي داخل البنك، من ثم اعلان النتائج»، متوقعة ان تتخطى فرض التوظف المتاحة من البنك الـ 30 وظيفة.

وذكرت، ان الهيئة تحرص على استهداف قطاعات مهمة اخرى لتوظيف الكويتيين سيتم الاعلان عنها خلال فترة المقبلة، مؤكدة تواصل واستمرار التعاون مع القطاع الخاص لتوظيف الشباب الكويتي حديثي التخرج او اصحاب الخبرات، من خلال جمع الجهات الراغبة في التوظف والباحثين عن العمل وادارة التوظيف بمكان واحد. ولفتت الى ان، الهيئة تقوم بتنظيم ورش لشرح نوعية العمل وطبيعة الوظيفة، فضلاً عن مساعدة الشباب في كيفية كتابة السير الذاتية، واطلاعهم على بعض مهارات اجتياز المقابلات الشخصية، من خلال مرشدين متخصصين لصقل مهاراتهم، مؤكدة حرص الهيئة على اصدار القرارات التي تُسهم في زيادة نسب الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، حيث تسهم الحكومة في مصاريف تدريبهم، مما يشف عن جديتها في انتقاء شباب جاد راغب في العمل والانتاج ورفع مكانة القطاع الخاص بالدولة.

