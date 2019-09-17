وطن النهار

نظمت منطقة العاصمة التعليمية صباح أمس معرض «صحتك تهمنا» في مبنى المنطقة، بمشاركة عدد من الشركات الطبية والعيادات التخصيصية التي عرضت خدماتها وجزءاً من منتجاتها، وأكدت مديرة الشؤون التعليمية شكرية السعيدي، أن هذه الفعالية امتداد للعديد من البرامج التي تم تطبيقها العام الماضي، موضحة أن هذا المعرض يستضيف عدداً من الشركات الصحية المرموقة التي تعرض بعض الخدمات التي تهم جميع فئات الموظفين الذي من شأنه مساعدة الموظف على المحافظة على مستواه الصحي، معربة عن شكرها لقسم العلاقات العامة الذي نظم المعرض حرصا على توعية الموظفين.

