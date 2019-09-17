loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«العاصمة التعليمية» نظمت «صحتك تهمنا»


نظمت منطقة العاصمة التعليمية صباح أمس معرض «صحتك تهمنا» في مبنى المنطقة، بمشاركة عدد من الشركات الطبية والعيادات التخصيصية التي عرضت خدماتها وجزءاً من منتجاتها، وأكدت مديرة الشؤون التعليمية شكرية السعيدي، أن هذه الفعالية امتداد للعديد من البرامج التي تم تطبيقها العام الماضي، موضحة أن هذا المعرض يستضيف عدداً من الشركات الصحية المرموقة التي تعرض بعض الخدمات التي تهم جميع فئات الموظفين الذي من شأنه مساعدة الموظف على المحافظة على مستواه الصحي، معربة عن شكرها لقسم العلاقات العامة الذي نظم المعرض حرصا على توعية الموظفين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة