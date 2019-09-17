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النواف التقى وكيل الأشغال


استقبل وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس اسماعيل الفيلكاوي امس الاثنين بمقر الوزارة محافظ حولي الشيخ أحمد النواف وتمت مناقشة المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة حولي منها مشروع «المقر الرئيسي لمبنى مجمع محاكم حولي» و«مبنى الادارة العامة للادلة الجنائية» و«مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية» و«مبنى جهاز الأمن الوطني»، وايضا تمت مناقشة المشاريع المستقبلية للمحافظة منها مشروع «مبنى المقر الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية» و«مبنى الادارة العامة لنظم المعلومات» و«مبنى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها».


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