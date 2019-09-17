وطن النهار

قام محافظ مبارك الكبير اللواء محمود بوشهري بجولة تفقدية شملت عددا من مدارس المحافظة، والتقى خلالها بعدد من مديري ومديرات المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية بالمحافظة.

وجاءت جولة اللواء بوشهري للوقوف على مدى جهوزية مدارس المنطقة واحتياجاتها مع بدء العام الدراسي الجديد والعمل على تذليل اي معوقات يمكن ان تواجه العام الدراسي الجديد.

واطلع المحافظ على الجهود التي تقوم بها منطقة مبارك الكبير التعليمية من استعدادات وتجهيزات لاستقبال أبنائها الطلبة في العام الدراسي الجديد داعياً الى التكاتف والتعاون لتحقيق الهدف السامي الذي يسعى له الجميع في اعداد وبناء المجتمع الكويتي الناجح

وأثنى بوشهري خلال الجولة على جهود مدير عام المنطقة التعليمية ومساعديه وكذلك مديري المدارس التي شملتها الزيارة، لما لمسه من جهود مبذولة في سبيل تذليل ما تواجهه من عقبات في سير اليوم الدراسي واستعدادهم التام، وحرصهم على التعاون والتكاتف للتغلب على أي معوقات.

