وطن النهار

استقبل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد سفيري الجمهورية التونسية، والمملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت أحمد بن الصغير، وصقر أبو شتال.

وتبادل المحافظ الخالد، الأحاديث الودية مع السفيرين وبحث معهما القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون المتبادل مع دولتيهما لآفاقٍ أرحب.

ورحب الخالد، بالتعاون مع الجانبين التونسي والأردني على مختلف المستويات»، آملاً «لسعادة السفيرين، المزيد من التوفيق والسداد في مهام عملهما». من جهته، أكد سفير الجمهورية التونسية أحمد بن الصغير «قوة العلاقات التونسية الكويتية»، معرباً عن «خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لمسها من معالي المحافظ الخالد». من جانبه، قال سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية صقر أبو شتال، ان «العلاقات الأردنية الكويتية تتسم بعمق جذورها عبر التاريخ وتتمتع بأواصر الاخوة والمحبة منذ القدم»، آملاً «تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة».

