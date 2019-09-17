وطن النهار

اكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم إبراهيم طاهر البغلي والدكتورة سهام القبندي رئيس لجنة الاعداد والتنسيق لمسابقة التميز العلمي بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ان الهدف من خلال عملنا في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاهه المسنين في المجتمع، أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين وأضافوا خلال استضافتهم في برنامج مساء الخير يا كويت بتلفزيون الكويت من إعداد حسن علي بو شهري وتقديم مشاعل الزنكوي وعيد الرشيدي انهم أخذوا على عاتقهم أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وفيما دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين وفي يلي تفاصيل اللقاء:

نبذة تعريفية عن تأسيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين؟

أشهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( 116/ أ) لسنة 2014م والصادر بتاريخ 25 / 6 / 2014م، وبناءً على نص المادة (2) من قرار إشهار الجمعية باشرت الجمعية أعمالها وبرامجها وأنشطتها بعد نشر قرار الاشهار في العدد رقم (1192) الصادر في يوم الأحد 15 رمضان 1435ة، الموافق 13 يوليو 2014م من الجريدة الرسمية الكويت اليوم. وتعمل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على التعاون والتنسيق ومشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة.

نهدف من خلال عملنا في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسئوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة.

أهداف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين؟

تهدف الجمعية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية كالتالي:

أولاً: تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين (رجال نساء) من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين. ثانياً: تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم.

ثالثاً: نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الإجماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين. والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

رابعاً: السعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث إعطائهم تخفيضات مالية ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتخصيص أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات وأماكن الانتظار، والسعي لإعطائهم نفس المميزات التي تمنح للمعاقين.

خامساً: المشاركة في توفير البديل للأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون إيداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية له وذلك عن طريق الاتفاق مع العيادات والمستشفيات الخاصة لعلاج هؤلاء المسنين بمنازلهم.

سادساً: المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سابعاً: العمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير كافة سبل الدعم لهذا الدور في سبيل إنجاحه وبما يعود بالنفع على المسنين وخدمتهم.

ما هي أهم أنشطة وانجازات الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين؟

اولا: باشرت الجمعية بإنشاء لجنة العمل التطوعي وتشكيل فريق عمل تطوعي يتبعها وفقاً للقانون، وذلك إيماناً بضرورة وأهمية إعطاء الفرصة للمجتمع المدني في دولة الكويت أفراداً وجماعات من الراغبـين في المساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوعية المختلفة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين،

ثانياً: زيارة وفد الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمركز الملك سلمان الاجتماعي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة تم من خلال الزيارة تبادل الخبرات العملية والمهنية والعلمية والفنية، وتم التعرف والاطلاع على تجربة المملكة العربية السعودية في التعامل مع قضايا رعاية وخدمة وتأهيل المسنين من خلال مركز الملك سلمان الاجتماعي.

ثالثاً: تم تكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد ابراهيم البغلي من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الرابع للجنة معالي وزراء الشؤون التتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم عقدة في دولة الكويت في 6 ربيع الأول 1440ة الموافق 14/11/2018م بمناسبة الاحتفال التكريمي التاسع للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي).

هل تقوم الجمعية بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمسنين من الرجال والنساء وماهي الأعمار المستحقة للدعم؟

أحد أهم أهداف الجمعية هو تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين (رجال نساء) من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين.

ما هي الخدمات التي تقدمها الجمعية للمسنين؟

من خلال تنفيذ الجمعية لأهدافها تقوم بالآتي: المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ـــ العمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير كافة سبل الدعم لهذا الدور في سبيل إنجاحه وبما يعود بالنفع على المسنين وخدمتهم.

ماذا عن التعاون المشترك بين الجمعية ووزارات الدولة والفرق التطوعية؟

تم تنظيم ذلك على المستوى المحلي والخارجي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع كل من:

وزارة الصحة

مركز الملك سلمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية

جاري التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوقيع مذكرة تفاهم

يتم من خلالها تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي وجمعيات التفع العام (الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لصالح كبار السن في المجالات التوعوية وتقديم الخدمات والتأهيل البدني والنفسي والحرفي ودمجهم بالمجتمع ومشاركتهم في التنمية، والتعاون فيما بينهم لتحقيق الرؤية والرسالة والأهداف التالية:

فيما يخص الفرق التطوعية، فإنه إيماناً من الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بضرورة وأهمية إعطاء الفرصة للمجتمع المدني في دولة الكويت أفراداً وجماعات من الراغبـين في المساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوعية المختلفة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين، لأهمية العمل التطوعي في تقديم المساندة الإدارية والفنية الداعمة للجهود التي تقدمها وتبذلها مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية للمسنين بدرجة يتم من خلالها تحقيق الأهداف العامة للجمعية، وتحقيق السياسات والأهداف العامة لدولة الكويت

هل تقوم الجمعية بعمل المحاضرات التوعوية لنشر الوعي بين المسنين واسرهم؟

قامت الجمعية بعمل العديد من الفعاليات لتحقيق ذلك حيث نظمت ملتقى الرعيل الأول بمشاركة العديد من المؤسسات والأفراد وكذلك شاركت الجمعية في كافة الاحتفالات التي تنظمها الدولة ومؤسساتها في تقديم المحاضرات والندوات في اليوم العالمي للمسنين وغيرها من الفعاليات بهدف نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الإجماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين. والعمل على توعية المسنين والأسر. ستشارك الجمعية في هذا العام في تقديم محاضرات توعوية عن رعاية وخدمة ودمج وتأهيل المسنين على النحو التالي:

المشاركة في الندوة المتخصصة حول جهود دولة الكويت في رعاية كبار السن والتي سيتم تنظيمها برعاية معالي نائب وزير الخارجية وذلك بتقديم ورقة عمل وإلقاء محاضرة تبين جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان وكبار السن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين بتاريخ بتاريخ 1/10/2019م.

تنظيم وإلقاء محاضرة توعوية للمسنين والقائمين على رعايتهم بعنوان ((في بيتي مسن )) في مركز تنمية المجتمع في منطقة صباح الأحمد (أ) بتاريخ 7/10/2019م بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

تنظيم الدورة التدريبية حول ( كيفية رعاية مرضى الخرف في المنزل) موجهة لأهالي المسنين لكيفية التعامل مع المسنين الذين يعانون من مرض الزهايمر بالتنسيق مع وزارة الصحة بتاريخ 15، 16/10/2019م والتي سيشارك بها محاضرون من وزارة الصحة وجمعية الزهايمر في المملكة العربية السعودية.

الدكتورة سهام الجمعية أطلقت مسابقة جائزة التميز العلمي.. ممكن تحدثينا عن هذه المسابقة ؟

حرصا من الجمعية على مواكبة كافة الأحداث على كافة الأصعدة فيما يخص الاحتفال باليوم العالمي للمسنين في الاول من اكتوبر من كل عام، اطلقت الجمعية مسابقة التميز العلمي للبحوث والدراسات المتخصصة لرعاية وتأهيل المسنين واستحدثت لجنة العمل التطوعي في الجمعية، حيث توجهت الجمعية لضرورة الاهتمام بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال خدمة ورعاية وتأهيل حالات المسنين المستفيدة بصفة مستمرة من خدمات الدولة بدرجة تضمن لهم مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الرعاية والتأهيل الاجتماعي، حيث تم إطلاق مسابقة التميز العلمي لأفضل بحث علمي ودراسة متخصصة في مجال رعاية وخدمة وتأهيل حالات المسنين المستفيدة بصفة مستمرة من خدمات الدولة بدرجة تضمن لهم مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الرعاية والتأهيل الاجتماعي.

ما هو الهدف من هذه المسابقة ؟

تهدف مسابقة جائزة التميز العلمي بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إلى تشكيل فريق تطوعي متخصص لمساعدة المسنين على التغلب على معاناتهم النفسية

والتعرف على بعض الامراض النفسية التي يعاني منها المسن

وإزالة الالام النفسية عن المسن عن طريق برامج وانشطة

والتعرف على بعض البرامج والانشطة لازالة المعاناة النفسية عن المسن

ما هي شروط المشاركة بالمسابقة؟

1- أن يتسم البحث بالجدية والابتكار والحداثة في دراسة احدى القضايا المتعلقة بموضوعات المسابقة .

2- ان يتصف البحث بما هو متعارف علية من التحديد الدقيق للموضوع والاصالة العلمية والمنهجية الواضحة والتوثيق الكامل للمراجع والمصادر في مواقعها في صلب البحث .

3- ان لا يكون البحث قد سبق نشره او تقديمه للنشر او عرضه في أي مؤتمر اخر

4- يشترط الحصول على شهادة جامعية وان لايقل السن عن 25 عاما.

5- يقدم البحث في عدد صفحات لا يقل عن 20 صفحة ولايزيد عن 30 صفحة ويقدم في نسختين احدهما ورقية والاخرى الكترونية .

6- المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين.

دكتورة سهام نود أن نتطرق للحديث عن لجنة التحكيم والتقييم للبحوث والدراسات المشاركة بالجائزة؟

يتم تحكيم البحوث المقدمة من قبل مجموعة من الاساتذة المختصصين ومن ذوي الخبرة في هذا الميدان.

