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عواصم- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة «على أهبة الاستعداد» للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة والذي حمّلت واشنطن إيران مسؤوليّته. وفي حين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ان «درونز» ايرانية استخدمت في شن الهجوم الذي «لم ينطلق من اليمن» فقد نقلت الحكومة العراقية عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قوله إن معلومات واشنطن تؤكد ان الهجمات على منشأتي عملاق النفط السعودي «أرامكو» لم تنطلق من الاراضي العراقية.... (طالع ص 18).

ومستخدما التعبير العسكري «Locked And Loaded» كتب ترامب على تويتر قائلا «إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للردّ على أساس عمليّة التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة أن تُخبرنا مَن تعتقد أنّهُ سبب هذا الهجوم، وبأيّ أشكال سنمضي قدمًا». وتعهد الرئيس الأميركي في تغريدة لاحقة امس إمداد حلفاء بلاده بالنفط واضاف «نحن مصدّر للطاقة، والآن المنتج الأول للطاقة في العالم».وتابع «لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، في الواقع لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك. لكننا سنساعد حلفاءنا!». من جهته اتهم وزير الطاقة الأميركي ريك بيري مباشرة إيران بالضلوع في الهجوم على منشآت النفط السعودية مؤكدا في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. أن الهجوم يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي.

وكان مسؤول أميركي كبير اتهم إيران بإطلاق أكثر من 12 صاروخ كروز و20 طائرة مسيرة من أراضيها، ضد منشآت «أرامكو» بحسب ما نقلت عنه قناة «ABC» الأميركية امس. وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرك وبصورة كاملة أن إيران وراء الهجوم، وينتظر تحقيقات السعودية. وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة ترامب تبحث جديا في رد عسكري على الرغم من تريث بعض المسؤولين في «البنتاغون» ودعوتهم للحذر.

وفي بغداد أكدت الحكومة العراقية في بيان أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن معلومات أميركا تؤكد بيان حكومة بغداد بأن الهجمات على السعودية لم تنطلق من العراق. وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي أعلن في وقت سابق امس أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي، حيث جرى بحث الأحداث الأخيرة في السعودية، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات.

وشدد عبد المهدي على أن مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب أي خطوة للتصعيد ومنع استخدام أراضيه ضد أي دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة.

في غضون ذلك قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية، لافتاً إلى أن الطائرات المسيرة الحوثية إيرانية الصنع من طراز «أبابيل». وأضاف أن الهجوم على معملي «أرامكو» لم ينطلق من الأراضي اليمنية مثلما أعلنت ميليشيات الحوثي. كما شدد على أن التحالف يؤكد قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية.