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واشنطن الوكالات: نشر البيت الأبيض أمس صورا التقطتها أقمار صناعية تجارية لحجم الأضرار الناجمة عن الهجوم على شركة «أرامكو» عملاق النفط السعودي. وعرض مسؤولون أميركيون الصور في مؤتمر صحافي، خلال حديثهم عن المواقع المُحتملة التي جاء منها الهجوم على منشأتي النفط في بقيق وخريص.

واستند المسؤولون الى لقطات الأقمار الصناعية، للاشارة الى أن جميع النقاط التي طالها الضرر كانت في الجانب الشمالي الغربي لمنشآت «أرامكو» وهو ما يُضعف احتمالية شن الهجوم من اليمن، التي تقع جنوب المملكة. وقال مسؤولون أميركيون ان الأدلة تشير الى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، اما من العراق أو ايران. كما أشاروا الى أن المعلومات تفيد بأن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضا أن الهجوم استهدف 17 موقعا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ«أرامكو».

وفي الوقت نفسه، لم يستطع المسؤولون تحديد ما اذا كان من المُحتمل أن تحلق طائرات مٌسيرة لمسافة طويلة من اليمن لتهاجم هذه المنشآت.