الأولى

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عمق العلاقات الاخوية التاريخية بين مصر والكويت، لافتا الى اهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما وهو ما تم تعزيزه والتأكيد عليه اخيرا خلال زيارته للكويت أواخر الشهر الماضي، مشيرا الى ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. جاء ذلك في تصريح للسيسي عقب استقباله رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس بقصر الاتحادية حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الموضوعات المهمة اقليميا ودوليا.

ونقل الغانم الى السيسي تحيات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتمنياته له ولمصر بدوام التقدم والنجاح، فيما حمله الرئيس المصري نقل تحياته وتقديره لسمو أمير البلاد وتمنياته القلبية لسموه بموفور الصحة والعافية.

واكد الغانم استثنائية العلاقات الكويتية- المصرية وتميزها، مشددا على أن الكويت وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي وكدولة ذات بعد مركزي سياسيا واستراتيجيا.

من جانب آخر بحث الغانم مع رئيس مجلس النواب المصري د. علي عبدالعال أوجه التعاون البرلماني وتنسيق المواقف ازاء مختلف القضايا اقليميا ودوليا، كما استعرضا اهمية التنسيق بين الجانبين حول القضايا والملفات المزمع نقاشها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في صربيا خلال أكتوبر المقبل.

وأكد الجانبان اهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية في كل الاستحقاقات المقبلة قاريا ودوليا وبخاصة الملفات المهمة عربيا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.