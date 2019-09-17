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أكد خبراء نفطيون الى أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعات قياسية خلال الشهر الحالي وذلك بعد استهداف منشآت نفطية سعودية أوائل الأسبوع الحالي وما ترتب عليه من توقف نصف الانتاج السعودي من النفط، مشيرين الى أنه وللمرة الأولى في تاريخ التعاملات النفطية ترتفع التعاملات النفطية بأكثر من 19 في المئة وبلوغ النفط حوالي 71.95 دولاراً للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15 في المئة الى 63.34 دولاراً للبرميل. وأوضحوا في استطلاع أجرته «النهار» أن أسعار النفط تتجه الى 70 دولاراً للبرميل، مشيرين الى أن الخسارة الشهرية المقدرة نتيجة توقف الانتاج ستكون بحدود 12 مليار دولار. وأشاروا أنه في حال تأخر الانتاج عن عودته الطبيعية، فانه بات من الضروري عودة انتاج المنطقة المقسومة الى العمل باتفاق «سعودي كويتي» والذي يوفر 550 ألف برميل يومياً. وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن الفريق الاقتصادي لوزير المالية عن أن الكويت تخطط لاستثمارات نفطية قدرها 50 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة في ظل توجه الكويت لزيادة توجه الكويت النفطي اليومي الى 3.2 ملايين برميل يومياً.