الأولى

تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة بواقع 647 مليون دينار خلال يومين على وقع التوترات الجيوسياسية التي شهدتها السعودية ودول المنطقة منذ السبت الماضي وحتى نهاية تداولات أمس، في ظل التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بعد مهاجمة منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، فقد تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية من مستوى 33.254 مليار دينار الى مستوى 32.6 ملياراً بنهاية تداولات أمس. وقد تراجعت القيمة الرأسمالية لأسهم البنوك من مستوى 19.7 ملياراً الى 19.2 ملياراً فاقدة قرابة نصف مليار دينار خلال تلك الفترة. وفي السياق ذاته، أنهت مؤشرات السوق تعاملاتها أمس على تراجع جماعي للجلسة الثانية على التوالي، حيث هبط المؤشر العام 1.62 في المئة، وتراجع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.14 في المئة و2.15 في المئة على الترتيب.

وزادت سيولة البورصة 28.7 في المئة لتصل الى 42.98 مليون دينار مقارنة مع 33.4 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 42.9 في المئة الى 159.89 مليون سهم مقابل 111.9 مليون سهم.