الأولى

وافق مجلس الوزراء امس على مشروع قانون قوة الاطفاء العام. كما قرر المجلس الذي عقد أمس اجتماعه الاسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لاجراءات التعاقد وطرح وترسية عقود المشاريع الحكومية وذلك لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية مع تقديم مقترحات كفيلة بتسريع المدة اللازمة للاجراءات.

من جانب آخر، اشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة والاجراءات التي اتخذتها بشأن معالجة القصور الذي اكده تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص ومراجعة اعمال وحسابات المكتب الصحي في فرانكفورت لعام 2018 مع احالة الملف الى النيابة العامة لمحاسبة المقصرين.

