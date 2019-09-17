الأولى

اصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قراراً يسمح للصيدليات الأهلية بتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من المنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية، والتي لا تصرف بوصفة طبية الى المستفيدين في منازلهم أو أماكن تواجدهم، بشروط تضمن ايصالها بصورة «آمنة» و «فعالة».

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر إن شروط توصيل الأدوية تتمثل في أن تكون درجة الحرارة مناسبة في الحاويات المعدة للنقل، وأن تكون وسائل النقل مزودة بحاوية تبريد وفقا لشروط النقل والتخزين الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

ونوه الى أنه يجب وجود سجل خاص لجميع منتجات تسليم الطلبات يذكر فيه اسم المنتج واسم الشخص وعنوانه ورقم هاتفه والرقم المدني، مشدداً على أنه يحظر توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي يجب أن تصرف بوصفة طبية.

وحذر البدر الصيدليات الأهلية من مخالفة هذا القرار مشيرا الى ان المخالفة ستعرضها للمساءلة القانونية، واغلاقها 6 أشهر.