مال وأعمال

كشف تقرير حكومي رسمي أن إسناد مشروعات تنموية للدولة قد شهدت انتعاشاً كبيرا بنهاية الربع الثالث من 2019، حيث قفزت بواقع 950 مليون دينار، من 450 مليون سجلتها في الربع الثاني إلى 1.4 مليار دينار تم تسجيلها في الربع الثالث.

وأضاف تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية عن شهر أغسطس أن هناك توقعات بارتفاع قيمة المشروعات المطلوب ترسيتها في النصف الثاني من العام الحالي إلى 4.2 مليارات دينار، بعد ترحيل بعض المشروعات المتأخرة، وهو الأمر الذي سيرفع قيمة المشروعات المزمع ترسيتها خلال هذا العام إلى 5 مليارات دينار، وهي القيمة الأعلى للمشروعات المرساة منذ 2015.

ولفت التقرير أن مشروعات التشييد سيطرت على النسبة الأكبر من إجمالي المشروعات المسندة خلال النصف الأول من عام 2019، بواقع 573 مليون دينار، فيما جاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بإجمالي 360 مليون دينار، وتجسدت أهم مشروعات التشييد في مشروع الجهراء ومشروع الصليبية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أما مشروعات النقل فهي مشروعات خاصة بالطريق الإقليمي الجنوبي، ومشروعات تابعة لوزارة الأشغال.

وتابع التقرير أن الأصول الاحتياطية الرسمية للدولة ارتفعت بواقع 4.7 % بنهاية أغسطس الماضي لتسجل 11.88 مليار دينار، في حين تركزت أكبر قيمة للاحتياطي طيلة فترة العام في الودائع والعملة، وهي أصول احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد بهدف إضافتها لاحتياطي كل بلد لدى الصندوق، وتحدد قيمتها وفق سلة عملات وهي عملية محاسبية وليست ورقية، وتمثل هذه العملة والودائع 93 % من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية الإجمالية.

وعلى مستوى التضخم أوضح التقرير أن جميع السلع والخدمات شهدت ارتفاعاً ما عدا خدمات المسكن التي شهدت انخفاضاً بواقع 0.7 % ، فيما وصل أكبر ارتفاع في الاتصالات بواقع 4.7 % ، ثم النقل 4.6 % ، ثم الترفيه بواقع 3.8 %.

فيما شهدت أسعار التضخم استقراراً على أساس شهري لـ9 سلع هي، السجائر والتبع والمسكن، المفروشات المنزلية، معدات الصيانة، الصحة والنقل، التعليم.

