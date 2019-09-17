مال وأعمال

أنفقت الكويت على المشاريع المدرجة في خططها التنموية ما يقارب من 28 مليار دينار خلال 9 سنوات و4 أشهر امتدت من العام المالي 2010/2011 إلى نهاية شهر يوليو من العام المالي الحالي 2019/2020 ، في حين أن المقدر على مشاريع التنمية خلال تلك السنوات بلغ 44.5 مليار دينار. وقد بلغت نسبة الإنفاق على المشاريع التنموية قرابة 63 بالمئة من إجمالي المقدر ، لتظل 16 ملياراً دون إنفاق خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من اندلاع الأزمة المالية العالمية وتأثر الاقتصاد الكويتي بتداعياتها، إلا أن الحكومة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تداعيات تراجعات أسعار النفط ، مع تكثيف العمل على مواجهة تذبذب أسعار النفط الذي شهدته تلك السنوات والذي هبط من مستوى 107 دولارات للبرميل منتصف يوليو 2014 نزولاً لمستويات دون 20 دولاراً للبرميل أوائل 2016 ، لتستقر الأسعار عند مستويات دون 60 دولاراً للبرميل خلال العام المالي 2019/2020.

وقد شهدت سنوات الخطة الخمسية الممتدة من 2015/2016 2019/2020 عدداً من الآليات الفعالة لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية بشكل يعزز من وضع القطاع الخاص ورفع يد الحكومة تدريجياً عن النشاط الاقتصادي ، كما واكب هذا التوجه صدور تشريعات اقتصادية وأخرى في طور الإعلان والتنفيذ وضعت الكويت على خارطة الاقتصاد العالمي والتي منها قانون التخصيص ولائحته التنفيذية وقانون الشركات التجارية الجديد وتعديلاته وقانون التأمين وقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والتي تعد نقلة نوعية في أداء التشريعات الاقتصادية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وعلى الرغم من جملة التحديات التي واجهت البيئة الاقتصادية على وقع الحرب التجارية الأمريكية الصينية واشتعال ما يعرف بحرب العملات بين واشنطن وبكين منذ بداية العام المالي الحالي 2019/2020 ، تمكنت الكويت من إنفاق ما يقارب من 403 ملايين دينار على المشاريع التنموية المدرجة في الخطة، مع ارتفاع وتيرة الانفاق الفعلي على المشاريع التنموية خلال الخطة الخمسية الممتدة من 2015/2016 2019/2020 ، بنسب تراوحت بين 69 بالمئة و70 بالمئة مقارنة بنسب تراوحت بين 53 بالمئة و61 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2010/2011 و2013/2014.

ومع وجود معوقات بيروقراطية وإدارية وفنية ، سعت وزارة المالية مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمل على زيادة كفاءة الإنفاق على المشروعات والإسهام في رفع درجة الإنجاز الفعلي على المشاريع وفك التشابك بين الجهات الحكومية.

