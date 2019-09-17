مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية أن إنتاج أوبك النفطي شهد انخفاضاً بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو بواقع %0.8 إذا سجل خلال شهر يونيو سجل 29.855 مليون برميل يومياً، إلى 29.309 مليون برميل يومياً.

وأوضحت البيانات إلى أن بعض الدول المنتجية شهدت ارتفاعاً في إنتاجها، مقابل انخفاض لبعض الدول، وتركز الارتفاع في الدول التالية، الجزائر 2.1 %، والأكوادور بواقع 0.9 في المئة وغينيا الاستوائية 4.3 في المئة والعراق 0.6 في المئة والإمارات 0.03 في المئة.

ومن المتوقع أن ترفع الكويت إنتاجها 3.2 ملايين برميل يومياً خلال 5 سنوات، مستندة على استثمارات تقدر بنحو 8.9 مليارات دولار خلال العام الحالي، بالإضافة إلى خطط استثمارية تقدر بنحو 50 مليار دولار خلال 5 سنوات القادمة.

كما شهد الانتاج في الكويت خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو ارتفاعاً نسبياً بواقع 0.2 في المئة من 2.674 مليون برميل يومياً إلى 2.678 مليون برميل يومياً.

أما الدول التي شهدت انخفاضاً في الانتاج فكانت : الكونغو بواقع 2.9 في المئة والغابون 7.3 في المئة وإيران 2 في المئة وليبيا 3.8 في المئة ونيجيريا بواقع 1.6 في المئة وفنزويلا 4.1 في المئة .

ووفق البيانات الرسمية المتاحة، فقد ارتفع انتاج أوبك خلال شهر أغسطس بواقع 80 برميل يومياً رغم التزام دول الأوبك بسياسة خفض الانتاج التي وصلت إلى 136 في المئة، إلا أن العراق والسعودية ونيجيريا رفعت انتاجهم خلال شهر أغسطس.

ويتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.1 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي 2019 وعليه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي إلى 99.9 مليون برميل يومياً.

