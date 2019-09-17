مال وأعمال

اكد مدير إدارة العلاقات الخارجية بغرفة التجارة والصناعة صلاح خليل عيادة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 181 مليون دولار أميركي خلال عام 2018، مشيراً إلى أن مساعي بين البلدين لتعزيزوتنمية حركة التبادل التجاري وإزالة المعوقات ومن أبرزها النقل وتسهيل حركة النقل بشكل مباشر.

واضاف في تصريحات صحافية امس عقب استقبال وفد تجاري من جمهورية جنوب أفريقيا برئاسة هارولد باناميلا نائب مدير إدارة ترويج الصادرات للشرق الأوسط بوزارة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، وذلك بحضور بوليه بوسيلونغ القائم بالأعمال بسفارة جنوب أفريقيا لدى دولة الكويت، انه تم عقد لقاء مع مديرية ترويج الصادرات للشرق الأوسط والتابعة لوزارة التجارة بجنوب افريقيا حيث تم عرض فرص كبيرة وواعدةً لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل القريب.

وقال عيادة إن هناك عملية تحسن في العلاقات التجارية متوقعاً نموها في السنوات القليلة القادمة ولكن مع فتح خطوط ملاحة مباشرة مبيناً أن الكويت تمثل بوابة التجارة للأسواق الإقليمية حيث موقعها الحيوي بالمنطقة وهو ما يدعم تفعيل دور الموانيء ولاسيما ميناء مبارك الذي يسهم في تحسين الدور الاقتصادي والتجاري لدولة الكويت.

ومن جانبها قالت القائم بالأعمال لسفارة جنوب افريقيا بوليه بوسيلونغ أن حكومة بلادها تعمل على تعميق وترسيخ العلاقات مع الكويت ولديها رغبة جادة في تنمية الاستثمارات والتجارة البينية نظراً لما يتوفر في جنوب افريقيا من مقومات ضخمة وهائلة يمكن لرجال الأعمال والشركات والحكومة الكويتية أن تستفيد منها عبر ضخ استثماراتها.

واضافت بوليه، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قوية وراسخة مؤكدة علي ضرورة تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة الشراكات التجارية بين الطرفين في شتى المجالات معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين الطرفين، والاهتمام الكبيرالذي توليه حكومة جنوب أفريقيا للاستثمار المشترك مع الكويت، موضحةً أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو عرض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في بلادها، وكذلك بحث إقامة بعض المشروعات التي يمكن إقامتها في كلا البلدين.

وبدوره اكد نائب مدير إدارة ترويج الصادرات للشرق الأوسط بوزارة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا هارولد باناميلا أن الوفد التجاري يضم الأقاليم التسعة بجنوب أفريقيا بهدف الترويج للمنتجات المتنوعة مبيناً أن القطاعات التي يتم الترويج لها تشمل المنتجات الزراعية بمختلف انواعها وكذلك المعالجة والمعادن والطاقة البحرية والمعلوماتية والهندسة والبناء والأدوية ومنتجات العناية بالصحة وجميعها تمثل فرصا متنوعة للمستثمرين.

وقدم بانا ميلا عرضاً حول المناخ الاستثماري ونبذة عن اقتصاد جمهورية جنوب أفريقيا والحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى القوانين التجارية والضريبية المنظمة لها، مشيراً إلي أن تلك المقومات في بلاده تساهم في تحقيق شراكات استثمارية وتجارية قوية بين الكويت وجنوب افريقيا.

