مال وأعمال

وقعت مجموعة الياقوت اتفاقية شراكة مع شركة «بلسبيري» الأميركية التي تعد من بين أكبر 5 مكاتب قانونية وذلك سعياً منها لتعزيز دورها في بيئة الأعمال وتعزيز دورها في خدمة المستثمرين في مجالات النفط والغاز والاستحواذ والعمل على حل القضايا العالقة بشكل يواكب التطورات العالمية وتوسيع القاعدة القانونية المحلية والاقليمية والعالمية، وصرّح خليفة الياقوت رئيس مجموعة «الياقوت» إن تلك الشراكة تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى من خلالها المجموعة لتعزيز دورها في بيئة الأعمال ومجالات القانون والتحكيم التجاري والفصل في النزاعات الاقتصادية والتجارية، والتي تتناولها القضايا المتنوعة داخل وخارج الكويت، مع الاستفادة من القدرات القانونية العالمية لشركة بلسبيري كونها تمتلك قاعدة واسعة من العملاء في الشركات الكبرى داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية عن طريق مكاتبها بالإضافة إلى أكثر من 16 مكتب تابع للشركة بمختلف الدول والتي ستساهم بشكل فعال في توفير خبرات متميزة ورائدة بالمجال القانوني.

بدورها، قالت الشريك في شركة «بلسبيري» للمحاماة (نيويورك، لندن) ومدير المشاريع العالمية المحامية منى الدجاني أن تلك الشراكة تعد قيمة مضافة لمجموعة الياقوت القانونية من ناحية الخبرات والتخصصات والاستعانة بالخبراء القانونيين ،موضحا ان تلك الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها مع مكتب محاماة من دول الخليج وذلك من أجل حل القضايا العالقة في العديد من القضايا الشائكة التي تهم المستثمرين والعاملين داخل الكويت وخارجها وكذلك لمتابعة جميع أعمالنا القانونية مع الشركات الكويتية عن طريق مجموعة الياقوت القانونية.

