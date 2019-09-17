مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن تعاونها طويل الأمد مع أكبر فعاليات اللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط gig Battle Fitness Festival.

وقالت الشركة في بيان صحافي أن شركة Circuit+ Fitness تتولى تنظيم هذا الحدث المميز على أرض الجزيرة الخضراء يومي 1 و 2 نوفمبر 2019 بمشاركة أكثر من 500 رياضي ومشاهد ومتطوع سجلوا لحضور الحدث. ويمكن للرياضيين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألعاب تشمل ألعاب القوى، وكأس السوبر للأفرقة ، وسباق السارسن للعقبات ، وللمرة الأولى سيكون هناك بطولة لرفع الأثقال للأفراد أيضاً.

وقال خالد السنعوسي، المدير الأول للاتصال المؤسسي وعلاقات المسثمرين في مجموعة الخليج للتأمين ، في معرض حديثه عن هذه المناسبة: تعرب مجموعة الخليج للتأمين عن امتنانها لإتاحة هذه الفرصة القيمة التي تسمح بدعم الرياضيين وتحمّل الشركة لمسؤولياتها الاجتماعية بشكل جدّي لأن هدفنا كمزودين لخدمة التأمين هو تطوير سبلٍ للحفاظ على صحة الشباب ولياقتهم لضمان مستقبل أفضل، إذ اكتسبت الرياضة التنافسية، على وجه الخصوص، شعبيةً كبيرةً بين صفوف الشباب والشابات في الكويت خلال السنوات الماضية. ونأمل مخلصين أن يكون هذا الحدث مثمراً ونتمنى حظاً سعيداً للرياضيين الذين يستعدون لعطلة نهاية أسبوع مفعمة بالحماس».

كما علّق بدر البنا، المدير الشريك لـ +Circuit على هذا الحدث المميز بقوله: نحن في غاية الحماس لإقامة فعاليتنا للسنة السابعة على التوالي من خلال توحيد جهودنا مع مجموعة الخليج للتأمين. ونهدف كل عام إلى تقديم كل ما هو جديد وكل ما من شأنه تنمية مجتمعنا والحفاظ على الإثارة التي ترافق هذه الفعالية. ويسرنا جداً أن نرحب هذا العام ولأول مرة بالمتسابقين المشاركين من مختلف دول العالم في بطولة رفع الأثقال الذين لم يلقوا التشجيع الكافي إلى اليوم في المنطقة، أهلا بهم في بطولة The gig Battle Fitness Festival».

