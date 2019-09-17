مال وأعمال

استضافت شركة الثقة للمطاعم أخيراً متدربي مؤسسة لوياك في مطاعمها المختلفة، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي الذي أعدته لهم. وقد عمل المتدربون لمدة خمسة أسابيع في مختلف قطاعات مطاعم شركة الثقة للمطاعم، منهم جيا، شكستر، إجسلت، مقهى باكبيرنر، وأيضًا شرمبي.

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي بحيث يمنح المتدربين فرصة للاطلاع على طبيعة العمل في قطاع المطاعم والمقاهي من جوانب مختلفة، بما فيها العمل على تحضير الأطباق والقهوة والتعامل مع الزبائن بشكل مباشر، إضافةً إلى العمل ضمن فريق.

وحول ذلك قالت المدير التنفيذي للخدمات الادارية في شركة الثقة، أسيل التركيت: «سُعدنا جدًا باستقبال هذه المجموعة من الشباب والشابات الطموحين للعمل بيننا هذا الصيف. كانت تجربة رائعة وواعدة جدًا بمستقبل زاهر للكويت ولقطاع الأغذية والمشروبات، أن نرى استعداد هؤلاء الشباب والشابات للعمل بجد ورغبتهم بتعلم وممارسة جميع المهام التي تتطلبها إدارة مطعم أو مقهى. نقدّر لمؤسسة لوياك جهودها في تمكين الشباب في مختلف القطاعات، ونتطلع لاستمرار هذه العلاقة المثمرة معهم.»

ومن جهتها، علقت العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة لوياك، فادية المرزوق قائلة: «برامج لوياك تهدف الى نشر المحبة والسلام بين الشباب من خلال تطويرهم المهني من الناحية الذهنية والنفسية والبدنية، بحيث تم وضع برنامج لوياك التدريبي بطريقة تعمل على تطوير كل هذه العوامل بنفس الوقت من خلال التعاون مع مجموعة كبيرة من القطاعات التي آمنت برؤية ورسالة المؤسسة تجاه الشباب.

