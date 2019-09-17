مال وأعمال

دعا محــافظ الأحمــــدي الشيخ فــــــواز خــالد الحمــد الصبــاح الى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، للنهوض بمجتمعاتنا ورفعتها، لتنهض أمتنا وتستعيد مكانتها في مختلف مجالات العمل والانتاج وذلك خلال حفل تقليده لقب «سفير دولي للمسؤولية المجتمعية» من قبل مجلس ادارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ضمن مؤتمر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية لعام 2019، والذي عقد بمقر المعهد العربي للتخطيط صباح أمس، بحضور الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي تم منحه اللقب ايضا، وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من الدول العربية.

وأعرب المحافظ عن الشكر والتقدير الى رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشبكـة الاقليمية للمسؤوليـة الاجتماعية على تقليده لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية والذي يأتي ضمن أنشطة وفعاليات جائزة الأحمدي المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا للعام 2019، قائلا: هذا التقليد يعني لنا الكثير كونه يتوج جهوداً حثيثة، تم بذلها في محافظة الأحمدي، لكي نضع لنا بصمة على خارطة العمل لأجل تعزيز المسؤولية الاجتمـاعية فكـراً ومنهاجاً وممـارسة، مع طيف شركائنا من مؤسسات رسمية وأهلية وخاصة، من خلال مجمل مشروعاتنا وخاصة مشروعنا التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي كان الركيزة المؤهلة لنيل مدينة الأحمدي جائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعياً للعام 2019 من قبل الشبكة.

خدمة تطوعية

واكد رئيس مجلس ادارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وعميد برنامج السفراء الدوليون للمسؤولية الاجتماعية يوسف عبدالغفار أن البعد الاخلاقي المجتمعي في ادارة المؤسسات الملاية والمصارف الاسلامية يأخذ على عاتقه الانتقال بالعمل من مفهوم تقديم الخدمة التطوعية الى نطاق أوسع يعتمد على تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن القطاعات الاقتصادية حول العالم أصبحت لا تهتم فقط بالاهداف الربحية لأنشطتها دون تحقيق الاهداف المجتمعية، حيث تسعى الان لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية، ما أدى الى ظهور ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تستخدم كأداة لتقييم الاداء المجتمعي لتلك المؤسسات المالية ودورها في تحقيق التنمية المجتمعية للقطاع المالي والمصرفي، فالمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية لا تكتفي بالنشاط الاقتصادي والاستثماري فحسب، بل تقدم خدمات أخرى عديدة تنبع من تحملها المسؤولية المجتمعية في بناء المجتمع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومن ذلك اقامتها للمشروعات الخيرية والمجتمعية المتنوعة، فالخدمات الاجتماعية تتطلب تكاليف، وهذا يقتضي أن تقوم المحاسبة بدور هام في ضرورة افصاح المصارف والمؤسسات المالية عن أنشطتها الاجتماعية والبيئية من خلال التقارير المالية التي تقوم بنشرها لأنها تمثل الوسيلة الفعالة لمعرفة مدى تحمل تلك المصارف والمؤسسات المالية لمسؤوليتها تجاه المجتمع، كما أن للافصاح عن المسؤولية المجتمعية أثراً ايجابياً على أصحاب المصلحة وسمعتها بين منظمات الاعمال في المجتمع.

من ناحيته قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل المعهد د. حسين الطلافحة، أنه يبدو من خلال شعار المؤتمر أن ممارسة المسؤولية الاجتماعية أصبحت تشكل ثقافة ونهجاً مؤسسيا للمنظمات والمؤسسات العاملة في المجتمعات المتطورة، وواحدة من أهم مؤشرات التنمية المستدامة لديها، مضيفاً أنه بالرغم من طواعية الخيار في تبني المسؤولية المجتمعية، الا ان التفاعل بين المؤسسات، خاصة مؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع أصبح أمراً مهماً وملحاً، اذ لا بد من تضافر جهود كل شركاء التنمية، القطاعين العام والخاص ومؤسسات النفع العام، للعمل بشكل تشاركي لخدمة قضايا التنمية والمجتمع والتعاون على التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

القيادة تميز

وأضاف أن ممارسة المسؤولية المجتمعية تعتمد بدرجة أساسية على القيادات في مختلف المؤسسات بما فيها المؤسسات المصرفية وتقديرها للدور المنوط بها تجاه بيئتها الداخلية ومحيطها الخارجي الذي تعمل فيه، فالقيادة هي محور التميز والرقي والريادة والتنافسية في المؤسسات وبحنكتها وقدراتها تستطيع أن توازن بين تحقيق أهداف المؤسسة واحتياجات وتطلعات المجتمع.

وأشار مال الله الى أن التساؤل المطروح في اطار أجندة المؤتمر انما يعبر عن المكانة التي تتمتع بها القيادة المصرفية من كفاءة وجدارة عالية وعمق في التفكير والتفاعل مع تحديات وقضايا المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي ترتكز في الاساس على العلاقة الوثيقة بين أبعاد المسؤولية الاجتماعية المختلفة القانونية والاخلاقية والانسانية والاجتماعية، وبين مسؤوليتها تجاه المجتمع والمساهمة في حل قضاياه.

وتابع يقول: «عليه فقد أضحت التساؤلات القائمة في هذه المرحلة حول الاستراتيجيات المطلوبة لتعزيز ممارسة المسؤولية المجتمعية في المؤسسات المالية والمصارف الاسلامية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها دول المنطقة العربية».

