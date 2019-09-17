مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة تتيح للعميل امكانية اختيار تأجيل موعد سداد أحد الأقساط المستحقة سنويا طوال مده التمويل تحت عنوان KFH-Pass «أجل قسطك حسب احتياجك»، انطلاقا من اهتمام «بيتك» في طرح الحلول التمويلية المتميزة والخدمات المصرفية المتنوعة التي تخدم مختلف شرائح العملاء وتلبي تطلعاتهم وتناسب احتياجاتهم وتؤكد الاهتمام الدائم بالعميل، حيث صممت الخدمة مراعاة لاحتياجات العميل ونمط المعيشة خلال سنوات التمويل، واصبح بامكانه اختيار شهر بالسنة يتخطى سداده، وذلك أثناء التقديم على معاملة التمويل الشخصي (استهلاكي او اسكاني). وبطرح «بيتك» للخدمة يكون قد أضاف ميزة جديدة وفريدة من نوعها للعملاء، فبعد استكمال المعاملة وتحديد شهر الراحة من سداد القسط الشهري من خلال خدمة KFH-Pass، يمكن للعميل تغيير موعد الأقساط التي قام بتأجيلها عند التعاقد عبر KFHonline اوعبر تطبيق KFH للهواتف الذكية، الأمر الذي يمنح العميل مرونة أكبر في تغيير الشهر الذي يرغب فيه بتأجيل القسط خلال فترة التمويل حسب احتياجاته الشخصية. وتساعد الخدمة العملاء على مواجهة التزاماتهم المالية الطارئة الأخرى عند الحاجة من خلال امكانية تغيير موعد تأجيل الأقساط لاحقا بكل سهولة بدون الحاجة لزيارة الفرع المصرفي، وتوفر مرونة أكبر للعملاء للتخفيف عنهم خلال الأشهر التي تزيد فيها أعباء مصاريفهم الشهرية الأخرى كأقساط المدارس أو احد أشهر الصيف في موسم السفر وغير ذلك.

ومن مزايا الخدمة ايضا انها تتيح للعميل حرية اختيار أشهر التأجيل المتوقعة عند طلب التمويل على أن لا تزيد اجمالي مدة التمويل عن الحدود القصوى لفترات السداد والمحددة من الجهات الرقابية خلال فترة التمويل الاستهلاكي بحد أقصى 60 شهرا أو خلال فترة التمويل الاسكاني والتي تمتد الى 180 شهرا، حيث يحق للعميل اختيار الشهر المؤجل سنويا بحد أقصى 5 أشهر للتمويل الاستهلاكي و15 شهرا للتمويل الاسكاني، مما يجعل خدمة KFH Pass وسيلة مهمة لتعزيز مرونة سداد أقساط التمويل وتمكين العملاء من ادارة التزاماتهم المالية الشهرية، وتتوافر خدمة تأجيل القسط KFH- Pass لعملاء «بيتك» الذين لديهم تحويل راتب منتظم في البنك عند طلبهم لتمويل استهلاكى أو اسكانى جديد بدءا من تاريخ اطلاق الخدمة.

