مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني تحقيق أحلام الأطفال المصابين بالسرطان ضمن مبادرته «أحلم أن أكون»، وقام بتنظيم سباق سرعة محركات للطفل «اياد عدنان الشامي» الذي يتلقى علاجه في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، بالتعاون مع مدينة الكويت لرياضة المحركات وشركة Road Rush وذلك تحقيقا لرغبته في تجربة سباق المحركات ولشغفه بسيارات السرعة. وقامت أسرة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني بالتواصل مع السائق الكويتي الدولي لسباق المحركات محمد عبدالرزاق لقيادة سيارة ماكلارين المفضلة لدى لإياد البالغ من العمر 16 عاما والتي وفرتها خصيصا لاياد شركة علي الغانم وأولاده.

وبدأت مغامرة اياد في حلبة مجهزة ومتخصصة في مدينة الكويت لرياضة المحركات التي تعمل تحت ادارة الديوان الأميري، حيث قدمت لاياد اللباس المضاد للحرائق والحوادث. وتخلل السباق العديد من الاستعراضات المثيرة على الحلبة لضمان تجربة سباق حقيقية ومشوقة. وفي تعليقها، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل «ان اياد محارب حقيقي، انتصر على المرض ولكن عاوده من جديد. هذا لم يغير شيئا من شجاعته وحبه للتحدي. قد يبدو اياد حساسا وخجولا لكنه يحمل روح الشباب المغامرة والتي تظهر جليا في مدى معرفته بأمور المحركات والمامه بعالم السباقات السريعة. وعلى الرغم من أن مرحلة علاجه دقيقة، لكن فريقي الوطني ومدينة الكويت لرياضة المحركات وشركة Road Rush تمكنوا من توفير تجربة سباق ممتعة استمرت لنحو ستة دورات حول الحلبة. وتابعت العبدالجليل «عندما طلب اياد تجربة سباق السرعة، قررنا في بنك الكويت الوطني أن نجعل من هذه الأمنية تجربة مميزة له تقديرا وتشجيعا لعزيمته وقوته وحبه للحياة، كان من الرائع أن نرى هذه الأمنية تتحقق لأننا نؤمن بأن نجاحها يقود لنجاح أمنيات غيرها كرؤية اياد متعاف تماما وبكامل صحته».

