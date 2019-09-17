مال وأعمال

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الإنفاق الاستهلاكي شهد نمواً قوياً فاق التوقعات حتى الآن في الربع الثالث بما يتماشى مع تزايد نمو القروض واستقرار مناخ الاقتصاد الكلي وتحسن سوق العمل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط لما يقارب 60 دولاراً.

وهذا ونتوقع أن تستمر تلك العوامل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بما يسهم في تعويض ضعف وتيرة نمو الأجور ويؤدي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على مستويات مشجعة للإنفاق الاستهلاكي.

سجل مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي نمواً بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث (حتى شهر أغسطس) من العام 2019 متخطياً المتوسط البالغ 1.9% و1.4% المسجل في الربعين الثاني والأول على التوالي، حيث يتماشى تحسن أداء الإنفاق مع الزيادة الملحوظة في القروض الاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما تظهر بيانات بنك الكويت المركزي نمو معاملات أجهزة نقاط البيع والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2019، مما يدل على أن التباطؤ الذي استمر منذ أوائل العام 2018 قد أوشك على النهاية.

الإقراض الاستهلاكي

تحسنت التوقعات المتعلقة بالإنفاق ومن ضمنها الارتفاعات القوية التي شهدها الإقراض الاستهلاكي في الآونة الأخيرة. وتسارعت وتيرة نمو القروض الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من خمسة أعوام لتصل إلى 24.5% على أساس سنوي في يوليو مقابل 18.4% على أساس سنوي في يونيو.

ويأتي هذا النمو القوي للإقراض الاستهلاكي، بعد تراجعه على مدار عدد من السنوات الماضية، بدعم من تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود التنظيمية على القروض الاستهلاكية (رفع الحد المسموح به إلى 25 ألف دينار مقابل 15 ألف دينار سابقاً). ونتوقع أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية في دعم مستويات الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الائتمان الاستهلاكي، إلا أن نمو القروض الشخصية بصفة عامة - والذي يتضمن قروضاً لشراء العقارات السكنية قد واصل تراجعه التدريجي إلى 5.4% على أساس سنوي في يونيو مقابل 5.8% في بداية العام. وتمثل القروض الاستهلاكية أقل من 10% من إجمالي القروض الشخصية، وبالتالي فإن النمو الذي تم تسجيله مؤخراً لا يعني بالضرورة أن يكون له تأثير كبير على إجمالي أعباء القروض الشخصية.

إشارات متباينة

ويساهم تحسن معدلات التوظيف أيضاً في دعم آفاق الانفاق الاستهلاكي، حيث استقرت معدلات توظيف العمالة الوطنية في الربع الأول من العام 2019 عند مستوى 4.2% على أساس سنوي ولم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالربع السابق. وما زالت تعيينات القطاعين العام ( 4.3% على أساس سنوي) والخاص (+3.6% على أساس سنوي) تساهم في تعزيز معدلات توظيف المواطنين الكويتيين، بما يعكس الجهود المتواصلة لتطبيق سياسات التكويت. وتظهر أحدث البيانات استقرار نمو تعيينات الوافدين كما بنهاية العام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 4.3% لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين.

وعلى النقيض من ذلك، ما يزال نمو الأجور ضعيفاً وقد يستمر في التأثير سلباً على الإنفاق، إلا أن متوسط الأجور الإجمالي قد تعافى قليلاً في الربع الأول بنسبة 1.4% على أساس سنوي مقابل 1.0% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2018.

تحسن الاجور

وقد أدى هذا التعافي إلى تحسن متوسط أجور المواطنين الكويتيين من 0.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2018 إلى 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019. وفي المقابل، استقر معدل نمو أجور الوافدين دون تغيير عند مستوى 2.4% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.

وفي حين تبدو معدلات نمو العمالة الوطنية والوافدة مواتية بصفة عامة، إلا أن التوجهات العامة للتعداد السكاني تُظهرانخفاض في عدد الوافدين غير العاملين، أي أفراد أسر الوافدين. حيث تشير أحدث البيانات (ديسمبر 2018) إلى تراجع عدد اسر الوافدين بنسبة 1.3% في ظل زيادة الرسوم المفروضة مثل التأمين الصحي والمصاريف المدرسية وخفض الدعوم السابقة، هذا بالإضافة إلى بعض الضغوط للحد من أعداد الوافدين. ومن شأن هذا التراجع في أعداد أسر الوافدين أن يساهم في وضع المزيد من الضغوط على الاستهلاك بما يدفعه إلى الانخفاض نظراً لارتفاع توجهاتهم الاستهلاكية.

