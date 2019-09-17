مال وأعمال

أعلنت روتانا، عن الافتتاح الرسمي لفندق «بوسمال أرجان من روتانا»، أول فنادق المجموعة في البوسنة والهرسك والذي يضم 132 شقة فندقية مؤلّفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم متكاملة الخدمات

و قال غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة في روتانا: «مما لا شك فيه أن افتتاح فندق بوسمال أرجان من روتانا سيساهم بشكل فعَّال في تنويع المنتجات الفندقية المتاحة في سراييفو، حيث أنه يقدم نمطاً جديداً من الوحدات الفندقية في هذه المدينة الفريدة. نحن في روتانا ملتزمون وسنساهم في دفع عجلة نمو قطاع السياحة المزدهر في البوسنة والهرسك، كما يسعدنا أن يكون لنا دور محوري في رحلة تطوير هذا السوق الحيوي من خلال سياستنا المتمثلة في توظيف وتدريب وتطوير المواهب المحلية لتقديم تجربة ضيافة عالمية تتسم بوضع لمسة شخصية مميزة من وحي المكان».

ومن جانبه، قال أسعد أسعد، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة شركات آل ثاني: «يسعدنا أن نتعاون مع روتانا لتشغيل هذا الفندق المميز الجديد في قلب سراييفو. كان أمراً طبيعياً أن يقع اختيارنا على هذه الشركة المرموقة، لا سيما مع السمعة الراقية التي تتمتع بها في مجال إدارة الفنادق، والتي تلتزم بأقصى معايير الجودة الفندقية العالمية، لمساعدتنا على تقديم هذا المفهوم الجديد للبوسنة والهرسك، ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب لتوفير تجربة تجعل ضيوفنا الكرام يشعرون بالحفاوة والدفء المنزلي، والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة المدينة كوجهة بارزة على خارطة السياحة».

كما قال ماركو كوريكا، المدير العام لفندق «بوسمال أرجان من روتانا»: «يسعدنا أن نقوم بإطلاق هذا الفندق المعاصر هنا في قلب سراييفو، أحد أكثر الوجهات الساحرة في شبه جزيرة البلقان. يترقب فريقنا بشغف الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم، والمساعدة في ضمان أن تكون إقامتهم في هذه المدينة النابضة بالحياة تجربة فريدة لتبقى منقوشة في الذاكرة.

