مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، وأعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار أسبوعياً.

وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: طارق فيصل جاسم الربيعان، راشد أحمد سعد العبيد، مرتضى باتروالا، أحمد خالد أحمد الجسار، وعلي حسين ناصر البلوشي. هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر الجاري على جائزة قيمتها 500,000 دينار كويتي. أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

